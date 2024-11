Andrés Ollero visita Jerez: "El trabajo es una asignatura que me gusta"

El político y magistrado del Constitucional Andrés Ollero visitará Jerez este martes, 5 de noviembre, a las 11 horas, para presentar en la Facultad de Derecho su nuevo libro, 'Entre el Derecho y la vida pública' (Aranzadi). Un trabajo en el que su autor recoge desde las conclusiones de su tesis doctoral, hasta hoy. Más de una treintena de trabajos, "una especie de biografía temática: qué es lo que he ido escribiendo a lo largo de este tiempo, no en los libros, sino en trabajos que tienen que ver con los libros", explica Ollero.

En cada caso, Ollero va desgranando las circunstancias en ese momento, "porque yo he sido catedrático, diputado, magistrado y ahora estoy en el secretariado general del Instituto de España". Cargos en los que el sevillano dice "que quizás, una de mis pocas virtudes es que me he sentido siempre muy a gusto trabajando. El trabajo es una asignatura que me gusta".

En la obra, Ollero aborda la problemática de los derechos humanos, con especial atención a los aspectos biojurídicos, planteando, en el marco del actual constitucionalismo, los problemas suscitados por la polémica entre positivismo jurídico y iusnaturalismo, con especial referencia a la relación entre derecho y moral. Resalta su particular atención a los problemas suscitados por la libertad religiosa y la laicidad del Estado.

Inmerso en la vida de las academias (es académico de Ciencias Morales y Políticas) y en su despacho como secretario general del Instituto de España, asegura que prefiere "encontrarme jubiloso más que jubilado". Está escribiendo ahora, "que no sé si saldrá algún día, recuerdos de mi trayectoria, pero no temáticos, sino muchos basados por ejemplo en los debates del Parlamento. Voy por el año 1999, así que... (ríe). Va para largo".

En la presentación de este martes, que será de entrada libre hasta completar aforo, el diputado estará acompañado por los profesores José Justo Megías y Leticia Cabrera.