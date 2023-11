"Utilizaremos las herramientas políticas y jurídicas para defender la dignidad de Andalucía frente a Pedro Sánchez"

Tanto el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana como los ayuntamientos le demandan a la Junta más inversión para mejorar las infraestructuras hidráulicas...

Las lluvias que están llegando son satisfactorias, pero insuficientes. Y tenemos que tener muy claro que, aunque lloviese, tenemos un problema estructural que obliga a mantener las inversiones en infraestructuras llueva o no llueva. Andalucía tiene un problema de sequía estructural y cíclico por lo que no hay que frenar la inversión. Pero, desgraciadamente, este esfuerzo lo está haciendo solo la Junta de Andalucía. En materia de políticas hidráulicas, el 67% del territorio es competencia del Estado y el resto de la Junta. Nosotros ya hemos hecho tres decretos de sequía, el último con 300 millones de euros. En cambio, el Estado ha hecho uno y con nueve millones. A ello se une que hemos tenido que salir al rescate del Gobierno de España en 76 obras; y todavía al Gobierno le quedan 33 por hacer. Mientras, la Junta ha puesto en marcha el plan SOS que destina 4.000 millones a obras hidráulicas de todo tipo, entre ellas los 51 millones que vienen a la provincia en el presupuesto del próximo año. Cuando ejecutemos el presupuesto 2024, de los 4.000 millones previstos se habrán ejecutado la mitad de ese importe en actuaciones para la puesta en marcha de ciclos terciarios, mejoras de conducciones, desaladoras, ... No hay semana en el Consejo de Gobierno que no llevemos una obra de emergencia para ponerla en marcha. Pero, lamentablemente, estamos afrontando a pulmón las obras frente a la sequía ante falta de compromiso del Gobierno central. No es lógico que no haya voluntad del Gobierno de España en acometer estas inversiones.

¿En qué situación se encuentra la negociación con el Estado por los regadíos de la zona norte de Doñana?

Seguimos negociando y soy optimista en alcanzar un acuerdo. Ese acuerdo tiene que contemplar soluciones para los agricultores de la corona norte de Doñana y medidas de potenciación de esta zona. Pero aún tenemos que ser prudentes porque no me gusta radiar las negociaciones. El compromiso de la Junta está claro en llegar a un acuerdo. Y es una zona que tenemos que poner en valor, de ahí la decisión adoptada por la Junta de Andalucía de adquirir la Veta La Palma, la más importante medida adoptada en los últimos 40 años. No hay que olvidar que el 60% de las aves que llegan a la zona se quedan en Veta La Palma.

¿Puede verse afectado este y otros acuerdos con el Estado por la situación política nacional y los acuerdos de investidura entre el PSOE y los partidos catalanes? La Junta ya ha anunciado que va a presentar batalla por el acuerdo sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas...

Estoy convencido de que el interés general debe estar por encima de los conflictos y de las siglas. Es verdad que es un clima muy negativo pues, lamentablemente, Pedro Sánchez ha roto el principio de igualdad de los españoles con los acuerdos con los independentistas catalanes. Y es curioso que haya sido la izquierda, que siempre ha abanderado la igualdad, la que se cargue la igualdad entre los españoles. Pedro Sánchez también ha demostrado que se arrodilla ante el independentismo y ahora quiere que también lo hagan todos los españoles. Andalucía es tan histórica como Cataluña y no vamos a aceptar ni privilegios ni maltrato. Lo hemos visto con el acuerdo de condonación de deuda. La diferencia entre Cataluña y Andalucía es que hemos gestionado bien. Así, si nos condonan el 20% de nuestra deuda, eso es nada en comparación con lo que una mala gestión de Cataluña. Lo que no se puede es primar al que gestiona mal. Y encima nos siguen castigando con una infrafinanciación histórica que es también heredera de otro pacto de la época de [José Luis Rodríguez] Zapatero con el separatismo catalán.

Tras el pacto, Andalucía ha reclamado más de 17.000 millones. ¿Cómo se ha llegado a esa cifra?

Si se aplicara la condonación del 20% de la deuda, nos darían poco más de 5.200 millones, pero eso es no lo que nos corresponde. Nos corresponden 17.800 millones por los 15.000 millones de deuda histórica de una infrafinanciación que nos perjudica y el resto de un fondo de nivelación de garantías por este periodo, además de los intereses correspondientes.

¿La Junta presentará batalla judicial por la condonación de la deuda?

No descartamos ninguna vía y lo que haremos es pedir respeto a Andalucía, que es tan histórica como la que más. Lucharemos en contra de los privilegios. Pedro Sánchez quiere establecer comunidades de primera, segunda y tercera; y desde luego nos quiere situar en una comunidad de tercera cuando somos de primera. No nos vamos a quedar callados ni quietos y utilizaremos las herramientas políticas y jurídicas para defender la dignidad de Andalucía y el principio de igualdad entre los españoles.