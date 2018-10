¿'Arboricidio' o necesidad?

Ecologistas en Acción ha denunciado hace apenas unos días lo que, a su juicio, considera un nuevo ‘arboricidio’ en la ciudad. El colectivo se refiere a la tala indiscriminada de árboles en la avenida República Saharaui donde asegura “existían alternativas”. Las quejas de Ecologistas en Acción se suman a las expresadas por IU, Ganemos y Podemos a lo largo de los últimos años por la poda de ejemplares en distintos puntos de la ciudad. “La gestión medioambiental referente a arbolado en esta legislatura no ha sido muy positiva que digamos, se han cortado demasiados árboles. El debate es qué modelo de ciudad queremos”, cuestiona José Trujillo, de Ecologistas en Acción Jerez.

A continuación una cronología de algunas de las denuncias que más repercusión han tenido a lo largo de este último mandado.

Obras del carril bici. Octubre de 2015

Un estudio realizado por responsables del blog ‘Jerez de los árboles’ alertaba en octubre de 2015 de que las obras del carril bici en la ciudad habían afectado ya a 347 árboles (talados, cortados o en mal estado).

En ese mismo mes, desde Ecologistas en Acción Jerez denuncian que el Ayuntamiento, a petición de los vecinos, ha cortado en la avenida Ángel Mayo un total de 40 jacarandas “adultas y en perfecto estado”. Además, lamentan que hay ciudadanos que “se toman la justicia por su mano y no piden que se corten árboles, es que son ellos los que hacen todo lo posible para que los árboles se sequen y desaparezcan”. Un ejemplo de esto “lo encontramos en la calle Mozart en la que poco a poco se han ido ‘secando’ los árboles ya adultos existentes en la misma”. “¿Qué se podría hacer para que se den cuenta y se convenzan los ciudadanos ‘arboricidas’ de que son muchos más los beneficios que los árboles nos aportan, que algunos pequeños inconvenientes que tenemos que soportar?”, clamaban.

También denuncian en aquel momento desde Ecologistas en Acción la tala de árboles para la construcción del carril bici.

A pesar de ello, meses antes, concretamente en agosto, el Ayuntamiento de Jerez informaba de que “a través del área de Movilidad y Medio Ambiente se ha conseguido un 15% más de trasplantes y un 59% menos de árboles talados de los previstos en el proyecto de construcción del trazado del carril bici en la ciudad”.

Extraña enfermedad. Octubre 2015

A finales de octubre de 2015, Ecologistas en Acción se hace eco de que en las instalaciones deportivas municipales situadas entre las calles Joaquín Turina y Beethoven, que están siendo gestionadas de forma privada por una concesión del Ayuntamiento, los nueve árboles situados en el entorno de las pistas de pádel “se encuentran todos muertos, mientras que los que están en las cercanías de la edificación se encuentran verdes y muy frondosos”. “Todos los árboles son de la misma especie y no hace mucho estaban todos vivos, pero al parecer alguna enfermedad ha terminado con ellos”, apostillan.

Plaza del Cante Jondo. Noviembre de 2015

Antes de acabar el año, el colectivo se hace eco de “un nuevo golpe al arbolado urbano de la ciudad, en esta ocasión en la plaza del Cante Jondo, junto a la avenida de la Serrana, donde se están talando árboles sanos de más de 60 años... ¿Por qué? ¿Para qué?”.

Cortijo de Vicos. Enero de 2016

Ecologistas en Acción da a conocer también la denuncias de ciudadanos sobre la entrada del Cortijo de Vicos, donde se asienta la Yeguada Militar y “donde se han podado (o más bien casi talado) los magníficos ejemplares de eucaliptos que escoltaban el camino de entrada de una manera brutal. Los caballos, yeguas y potros se han quedado sin sombra y los troncos mutilados de los árboles claman por esta barbaridad que puede acabar con muchos de ellos”.

También en enero, el colectivo lamenta la situación del parque de La Marquesa, que se realizó por el gobierno del Partido Popular. “Fue tan nefasta la gestión medioambiental de la legislatura, que algo había que presentar”, dijeron entonces, lamentando además que el parque “tiene muchos árboles secos y doblados por falta de tutores, y la limpieza deja mucho que desear”.

La Constancia y San Benito. Febrero de 2016

A través de Facebook, Ecologistas en Acción lamenta el trato que se está dando al arbolado en la ciudad a principios de 2016. “Hoy traemos como ejemplo dos actuaciones que hemos comprobado. Una es en la barriada de La Constancia, en un tramo de acerado de la calle José Gómez Gallito, en el que en un principio había 8 árboles, actualmente sólo quedan tres. Los árboles de esta barriada padecieron en agosto de 2014 una poda brutal. Pero no contentos con ello, los alcorques de los que se han ‘perdido’ están cubiertos de cemento y no se han repuesto”. El otro ejemplo es en el Polígono de San Benito donde “los alcorques por sí mismo incumplen la normativa y están por encima del nivel del suelo. Además se ha rellenado con cemento el interior del mismo impidiendo que se pueda regar, lo que supone una condena a muerte de los árboles”.

José Cádiz Salvatierra. Noviembre de 2016.

“Se siguen cortando árboles. Con demasiada frecuencia se vienen sucediendo episodios de cortas de árboles en nuestra ciudad y no se justifica o las justificaciones son muy poco convincentes. Una de esas talas generalizadas es la que se ha producido hace muy pocos días en la calle José Cádiz Salvatierra en la que se ha podado brutalmente y posteriormente talado muchos árboles”, explican los ecologistas.“El medio ambiente preocupa en general a los vecinos de Jerez y muy en particular el arbolado de nuestra ciudad pero es muy evidente que a los responsables del gobierno municipal no le importa lo más mínimo. Siguen practicando ‘arboricidios’ masivos sin explicación alguna y sin importarle lo más mínimo hacerse comprender ante sus ciudadanos”, añaden desde el colectivo.

San Benito. Mayo de 2017.

Ecologistas en Acción denuncia una nueva tala de árboles, esta vez en la zona del Polígono San Benito, frente al Colegio SAFA. “Al señor delegado de Medio Ambiente lo vamos a incluir en la Orden de la motosierra”, ironizan.

Primer ‘arboricidio’ del año. Marzo de 2018.

A principios de año desde Ganemos Jerez denuncian la tala indiscriminada de árboles en diversos puntos de Jerez, concretamente en la avenida de Arcos, la avenida Álvarez Beigbeder y los alrededores de las rotondas de Sebastián Rodríguez y Biarritz. En total, “se pueden contar que más de 75 árboles han sido talados. Ganemos se ha puesto en contacto con los técnicos del Ayuntamiento y ellos han informado que cuatro árboles han sido talados porque se han caído debido al temporal, más otros seis que tenían pinchos que podían ser peligrosos. Otros que estaban podridos. Pero siendo poco más de una decena los árboles realmente afectados cabe preguntarse porqué se han talado más de 50 árboles sanos”. También Izquierda Unida se suma a las quejas por la tala de árboles en esta zona de la ciudad.

República Saharaui. Octubre de 2018.

“Porque nuestra prioridad son las personas estamos en contra del ‘arboricidio’ cometido en la avenida República Saharaui”. Esta ha sido la última denuncia pública de Ecologistas en Acción, que han apoyado también desde Podemos Jerez. Desde la formación morada han criticado que “nuevamente asistimos a la tala indiscriminada de árboles en nuestras calles, sin buscar alternativas”. Lamentan que “la acción ordenada por el gobierno del PSOE ha supuesto que, como solución al levantamiento del acerado de la Calle República Saharaui, sean arrancados algunos árboles”. Una situación que, tal como han recordado, “ya ocurriera anteriormente en la calle Maestro Beigbeder o en la plaza José Luis Dormido”.

Desde Podemos han recalcado que si se plantaran nuevos árboles, tardarían otros 20 años en dar la sombra que dan los actuales. Por ello, hacen hincapié en que podrían haberse tomado “otras soluciones como ensanchar la acera hacia los bloques de Princi-Jerez y agrandar los actuales alcorques, como ya se hizo en la calle Federico García Lorca, dejando suficiente espacio para el tránsito peatonal y para que los árboles crezcan sin levantar acerado. Las pocas plazas de aparcamiento que supondrían de pérdida no serían problema dada la gran bolsa de aparcamientos sita donde desemboca la calle República Saharaui”.

Casi en la misma línea, Ganemos Jerez ha denunciado a principios de mes que “varios árboles han sido talados y podados en los alrededores del Campus sin justificación aparente”. Por ello, han lamentado “el segundo arboricidio que sufre Jerez este año”, tras lo ocurrido en marzo en la Avenida de Arcos, en la avenida de Álvarez Beigbeder y los alrededores de las rotondas de Sebastián Rodríguez y Biarritz”.