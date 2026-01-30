Arde una secadora en un ático de Jerez

Dos vehículos del parque de bomberos de Jerez en la calle Circo

Una secadora instalada en un ático de Jerez de la Frontera salió ardiendo este pasado jueves sin causar daños personales, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de la Provincia de Cádiz en su perfil oficial de la red X.

Al parecer, según señala el CBPC en un escueto comunicado, el electrodoméstico estaba localizado en un trastero habilitado en la terraza de este domicilio ubicado en la calle Circo, en las inmediaciones de la plaza de toros de la ciudad.

Un retén del parque de bomberos de Jerez, formado por once efectivos, se desplazó en cuatro vehículos hasta el lugar de los hechos en torno a las 13:30 horas del jueves 29 de enero tras una llamada al servicio de emergencias.

A su llegada, la dotación inició la extinción del fuego desatado en el cuarto que albergaba la secadora, un aparato al alza estos días en cualquier vivienda ante la incesante caída de precipitaciones en las últimas jornadas.

Tras el control de las llamas, los bomberos procedieron a la ventilación del habitáculo sin que hubiera que lamentar víctimas.

Consejos para prevenir incendios en secadoras de ropa

-Limpie el colector de pelusas antes y después de cada carga de ropa.

-No deje la secadora en marcha cuando no esté en casa o cuando esté durmiendo.

-Inspeccione el sistema de ventilación con regularidad y elimine cualquier pelusa, polvo o residuo que pueda haberse acumulado.

-Sustituya cualquier conducto de ventilación de plástico o lámina por conductos metálicos rígidos o flexibles.

-Mantenga la zona alrededor de la secadora libre de cualquier material inflamable, como ropa, cajas o productos químicos. No guarde nada encima o detrás de la secadora.

-Haga revisar su secadora por un profesional al menos una vez al año.

-Compruebe si hay algún signo de desgaste, como grietas, fugas o conexiones sueltas. Sustituya cualquier pieza dañada o desgastada.

-Instale una alarma de humo y un extintor cerca del lavadero. Pruébelos con regularidad y cambie las pilas cuando sea necesario.

-Siga las instrucciones del fabricante para el correcto uso y mantenimiento de su secadora.

-No sobrecargue la secadora ni la utilice para artículos que no estén destinados a ser secados, como goma, plástico o espuma.