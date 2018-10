Más rápido, viable y económico

El pasado martes, 16 de octubre, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que informaba de que había alcanzado "un acuerdo para el diseño, desarrollo y plazos de ejecución del proyecto de regeneración" del eje Corredera-Esteve-Cerrón, con las asociaciones de comerciantes Acoje, Asunico y la Plaza de Abastos, así como con la Asociación Teletaxi. Desde entonces muchos han otorgado a estos colectivos el poder de decisión de asfaltar esta zona y eliminar el adoquinado. Pero, ¿decidieron los comerciantes y taxistas el diseño del proyecto?

"Nos citaron para darnos a conocer una alternativa al proyecto de las bandas de rodaduras. Ambos proyectos contaban con el mismo presupuesto, pero nos dijeron que con las bandas no había dinero para el arreglo del acerado. De ahí surge esa opción B: asfaltar y arreglar el acerado", declara la presidenta de Acoje, Nela García.

La intervención en las aceras no fue el motivo principal por el que Acoje se decantó por el asfaltado. Primó sobre todas las cuestiones el tiempo de ejecución de las obras: "Te presentan un proyecto que tiene 8 meses de ejecución y 4 meses la calle cortada como mínimo. O un proyecto B que tiene 4 meses de ejecución por fases, y sólo un mes aproximadamente la calle cortada. Como representantes de comerciantes, y conociendo la opinión de un amplio sector del centro, nos vimos abocados a opinar sobre la opción menos mala de cara a la actividad de los compañeros. Opinamos, no decidimos, no diseñamos".

La presidenta de Acoje remarca que "el corazón está dividido. Es cierto que es muy bonito mantener ese patrimonio, este elemento diferencial... Pero para nosotros es muy difícil compaginar las dos cosas". "Si técnicamente nos ponen en la mesa otra opción equilibrada, que se respetara ese patrimonio con la ejecución menos dañina, lógicamente la habríamos elegido. Pero no estuvo sobre la mesa. Tuvimos que decidir por el proyecto menos negativo para nuestra labor diaria", señala la empresaria.

García no conocía que la comisión de Patrimonio no estaba al tanto del proyecto, algo que le sorprende puesto que "hasta para abrir una peluquería en Madre de Dios, Patrimonio debe dar el visto bueno". "Si hay unos técnicos trabajando en esto entiendo que lo han hecho lo mejor que podían", declara la presidenta de Acoje, quien añade que la alcaldesa trasladó que los adoquines que se quiten de estas calles “servirán para arreglos de intramuros". "Me duele que se pierda cierta identidad, pero lo que de verdad me duele es que no se puedan hacer las cosas mejor porque no haya dinero", remarca la presidenta de Acoje.

Desde Asunico, Manuel García defiende el asfaltado y subraya que "Esteve a día de hoy está intransitable". "Nos presentaron dos proyectos y el más factible por tiempo, dinero y futuro mantenimiento era el asfaltado, y le dimos nuestro visto bueno", declara el presidente del colectivo de comerciantes.

"El centro no puede permitirse estar un año cerrado y tampoco se puede esperar a que la economía del Ayuntamiento esté tan saneada como para poder acometer un arreglo en condiciones del adoquinado y además asegurar su mantenimiento futuro", remarca García.

Desde Asunico ponen como ejemplo la rotonda de los Casinos, "zona que se ha arreglado el adoquinado varias veces y siempre se vuelve a hundir. Si no hay impedimentos técnicos por estar fuera de intramuros, el asfaltado vemos que es la mejor opción".

El presidente de la asociación de comerciantes de la plaza de abastos, Juan Ignacio Parada, relata que "en los más de 30 años que llevo trabajando aquí se han hecho 'mejoras' de todo tipo, pero al final el adoquín se hunde". "Aquí sólo tenemos boquetes y mucho ruido. No hay nada bueno con el adoquinado, y bueno, tener más de cuatro meses cerrado esto... ¡lo que nos faltaba!", subraya Parada.

"El libro de gustos está en blanco, pero firmamos con los ojos cerrados asfaltar esto. No nos conviene el adoquín y entiendo que deberán escuchar a la gente que sufrimos esta situación", concluye el portavoz del colectivo.

"Esta opción es la propuesta más rápida, más viable y más económica de cara a su mantenimiento". Así resume el presidente de Teletaxi Jerez, Luis Gonzaga González, su defensa de la marea negra en el eje Corredera-Esteve. "No está en intramuros y el adoquín será muy bonito pero no es práctico para nada. Para nosotros es un verdadero fastidio. Pero bueno, debe haber gente en contra para todo", señala González.

El presidente de los taxistas añade que "todos los usuarios que se suben o bajan en esta zona critican el estado del adoquinado. Vemos a diario personas mayores que tropiezan y para la conducción es terrible. La verdad, no vemos ningún debate".