La Asociación de Mujeres Mastectomizadas Jerez denuncia acoso e insultos tras la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez (AMMA) ha sido criticada por su posición ante la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. Como consecuencia de ello, ha respondido a dichos comentarios vía comunicado en sus redes sociales en la que defienden su labor e independencia política. Éste comienza dejando claro que siempre han estado "al pie del cañón, antes y ahora".

Aseguran que respetan todas las ideologías y la libertad de pensamiento y defiende que cada persona es libre de creer y apoyar a quien desee. No obstante, ataque públicamente a una asociación que lleva años trabajando por las mujeres afectadas por cáncer de mama. Recuerdan que en 2015, cuando en Jerez había más de 300 mujeres en lista de espera para la reconstrucción mamaria, AMMA fue la única asociación que dio un paso al frente: "Fuimos a Sevilla, al Parlamento Andaluz, y aunque solo acudimos 20 mujeres, conseguimos por unanimidad que se aprobara lo que hoy forma parte del Catálogo de Garantías Quirúrgicas". Y desde entonces, han continuado la lucha "también por el cribado, poniendo nuestros propios medios, reuniéndonos con hospitales y con la Delegación de Sanidad para buscar soluciones reales".

Por eso, dicen, no pueden permitir que se cuestione la labor de la asociación. "Hemos sufrido intentos de boicot, difamaciones y presiones, pero les será difícil detenernos. AMMA es imparable", remachan. Es por ello que aseguran seguir al lado de las afectadas, "con dignidad, sin dejar que ninguna campaña política divida a las mujeres que representamos. En Jerez no vamos a callar".

Según el comunicado, estos comentarios procedía"de una señora, pero a lo largo de nuestra campaña de octubre tan dura hemos tenido que soportar insultos parecidos y solo a esta asociación". Aseguran que este tipo de acoso lo soportan desde hace años en Jerez, "desde que llevamos la reconstrucción al Parlamento Andaluz y fue de portavoz por aquellos tiempos un diputado que se ofreció a nuestra asociación como otros políticos que se acercaron pero optaron por no llevarnos el caso. Por aquel entonces este diputado fue Don Antonio Saldaña".

Pese a todo, AMMA seguirá denunciando "cualquier intento de desprestigio hacia una asociación de utilidad pública, que trabaja sin descanso por todas las mujeres afectadas. Seguirá adelante, con fuerza, con respeto y con verdad".