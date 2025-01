Dos pitbull atacan a un matrimonio de Jerez y matan a su perra

Lo que parecía que podía ser un paseo idílico por la playa de Los Caños de Meca bajo la luz de la luna se convirtió en un trágico suceso. A. M. y E. B. son un matrimonio residente en Jerez y gran parte del año en Los Caños. El pasado 11 de enero, a las 19,30 horas, se disponían a andar por la playa junto a su perrita Furia, de raza teckel, de nueve años, cuando unos pescadores les preguntaron si eran los dueños de unos perros que andaban sueltos y que se estaban comiendo los langostinos que habían puesto como cebo. Ellos respondieron que no y posteriormente continuaron el paseo dirección hacia el restaurante 'El Caña', instante en el que un perro de color blanco y de raza pitbull terrier se abalanzó ladrando sobre E., por lo que su marido trató de protegerla y alejar al animal.

Según declaraciones de las víctimas, y tal como consta en la denuncia ante la Policía Local de Barbate, Furia trató de interponerse en el ataque, pero al segundo la perra emitió un chillido, pudiendo comprobar cómo otro perro de la misma raza, y de color más oscuro, tenía cogida por el cuello a su mascota, comenzando a zarandearla, momento en el que el otro perro de color blanco atacó a su perra en la parte trasera y el abdomen. Ante la actitud agresiva y violenta de ambos animales, el matrimonio intentó echarlos para que soltasen a su mascota, cosa que no pudieron evitar por más que lo intentaron, pidiendo socorro y auxilio a los pescadores que se encontraban en el lugar, siendo en ese preciso instante cuando el marido llamó al 091 para pedir ayuda.

Mientras ambos perros, que se habían escapado de una vivienda de Los Caños, continuaban ensañándose con la mascota, también proseguían sus ataques contra el matrimonio, que tienen heridas de diversa consideración, mientras trataban de rescatar a Furia. Los perros se llevaron a Furia hacia la orilla, pero una ola hizo que la soltaran, momento en el que A. y E. pudieron rescatarla. La cogieron en brazos y se fueron corriendo mientras eran perseguidos por ambos pitbull e incluso volvieron a tirarlos a la arena. Consiguieron refugiarse en una propiedad cercana y marcharse después a casa.

"Estas cosas no deberían ocurrir y todo el mundo debe saber cómo son este tipo de perros. Hay que concienciar al respecto. Lo que nadie nos ha aclarado es cómo se escaparon de la casa, por qué estaban sueltos y sin bozal. Nuestra perra, Furia, se interpuso en el primer ataque. Ella nos salvó la vida", relata E. "Lo único que queremos es que se los lleven de allí, no deseamos su muerte o sacrificio, sólo que la dueña sea consciente del peligro que supone su presencia, pues no hay garantías de que no se vuelvan a escapar. Además, nos consta de que se han producido otros episodios violentos relacionados con esos perros. Estamos tremendamente afectados (hijos y demás parientes y amigos) y la gente de la zona tiene miedo de que esto vuelva a suceder", asegura.

Los perros se encuentran en cuarentena en casa de la dueña, que ha pedido reiteradas disculpas por lo sucedido.