El Ateneo de Jerez dona 400 juguetes a los Reyes Magos

El deseo de que ningún menor de Jerez se quedara sin juguetes fue el impulso que llevó al Ateneo de Jerez, fundado en 1897, a organizar la primera Cabalgata de Reyes, una iniciativa que ha perdurado hasta nuestros días.

Fue en enero de 1923 cuando el Ateneo de Jerez celebró aquella primera cabalgata, logrando repartir entonces 6.000 juguetes entre la infancia jerezana.

Hoy en día, la Cabalgata de Reyes es ya una institución profundamente arraigada, "que Jerez debe al Ateneo y que sigue siendo motivo de ilusión para pequeños y mayores y que mantiene viva la magia de estas entrañables fiestas", señala la entidad en un comunicado.

Donados 400 juguetes a los Reyes Magos de Jerez

Por tal motivo, miembros de la junta directiva del Ateneo de Jerez junto a una representación de ateneístas, acaban de realizar una donación de más de 400 juguetes para que se incluyan entre los regalos que los Reyes Magos de Jerez repartirán en este próximo enero a niños y niñas con menos recursos económicos y en situaciones de vulnerabilidad, a propuesta de instituciones sociales como Cáritas o Cruz Roja, entre otras.

La donación efectuada por el Ateneo de Jerez ha sido posible gracias a la desinteresada colaboración de los socias y socias de esta asociación cultural que, en esta ocasión han querido poner en valor, más si cabe, una Cabalgata creada originariamente por el Ateneo de Jerez tras haber ya superado sus primeros 100 años de existencia.

El sorteo de una cesta de Navidad con productos de comercio justo de Oxfam Intermón, participar con un número común en la Lotería de Navidad, una hucha solidaria o la entrega directa de juguetes de socios ateneístas, han hecho posible esta donación que ha sido recibida por los Reyes Magos de Jerez 2026, Ana Belén Ramírez y Antonio Ramírez, que han recibido a esta delegación del Ateneo de Jerez en compañía Francisco Zurita, delegado de cultura y fiestas del Ayuntamiento de Jerez.