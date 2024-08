Autorizan una nueva planta fotovoltaica en la carretera de Sanlúcar, en Jerez

Una de los plantas fotovoltaicas proyectadas en el entorno de la autovía de Sanlúcar (A-480) ya cuenta con el beneplácito de la Junta de Andalucía para su instalación. El futuro paque, que se construirá en una parcela situada a espaldas de los terrenos de la desaparecida Venta Antonio, ocupará una superficie de unas 14 hectáreas aproximadamente.

El promotor, la firma Luxida, con sede en Madrid, ha tenido que modificar el proyecto y comprometerse a adoptar más medidas ambientales compensatorias para obtener la autorización administrativa previa y poder iniciar la obra una vez obtenga la declaración de utilidad pública (esta última figura administrativa le permite ocupar terrenos para su construcción) ya que los suelos planteados tienen un alto valor ambiental al ser una zona de reproducción de aves esteparias y está dentro de un área de influencia de numerosas colonias de cría de cernícalos y quirópteros.

La empresa solicitó a la Junta de Andalucía a finales de 2022 la autorización para la construcción de dos plantas fotovoltaicas de cinco megavatios de potencia instalada cada una en los parajes de Santa Teresa, Melonares y Cerro del Moro, un enclave situado en la zona suroeste del término municipal, concretamente en las proximidades de la confluencia de la carretera de Sanlúcar con la A-4.

La energía que genere ambas instalaciones se evacuará mediante una línea soterrada de unos 1,6 kilómetros de longitud hasta una subestación situada en la A-480 (el nombre de esta instalación es Santo Domingo). A mediados del mes de julio, la Junta dio su visto bueno a una de las plantas y es previsible que también lo haga con la segunda ya que cuenta también con el beneplácito ambiental.

Ahora bien, la tramitación de esta planta no ha estado exenta de contratiempos y modificaciones. De hecho, contó inicialmente con un informe ambiental del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la administración autonómica ya que el emplazamiento elegido tiene la consideración de “área crítica para el aguilucho cenizo”. En su informe inicial, la administración autonómica alertó que “la implantación del proyecto supondría la disminución de la disponibilidad de hábitat para dicha especie y la fragmentación del mismo en un período tan crítico como el reproductor”. En este sentido incidía que el área seleccionada para el proyecto es un “área de campeo en la época reproductora” de esta ave.

No en vano, buen parte del suroeste del término municipal forma parte de un perímetro de protección para las aves esteparias que la Junta estableció hace más de una década. Esto ha provocado que varios proyectos fotovoltaicos previstos inicialmente en distintos parajes a lo largo de la carretera de Sanlúcar no pasaran la tramitación ambiental. Ahora bien, estas advertencias no fueron las únicas ya que el proyecto también recibió reparos por su afección al dominio público hidráulico como a las carreteras del entorno, que obligó al promotor a realizar modificaciones en el proyecto para obtener los informes favorables.

Finalmente, tras los cambios realizados al proyecto original como al estudio de impacto ambiental que lo acompañaba, el promotor ha tenido que ampliar las medidas compensatorias y actuaciones de carácter ambiental para obtener en primer lugar el permiso ambiental y, posteriormente, el administrativo.

A día de hoy, según los datos recopilados por este periódico, hay tres proyectos con la autorización adminsitrativa concedida, cuatro con el beneplácito ambiental, nueve en construcción, 15 pendientes del visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica o de la Junta y 11 operativas.