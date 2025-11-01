Autorizada la segunda mayor planta fotovoltaica proyectada en Jerez

La Dirección General de Política Energética y Minas, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha dado la autorización administrativa previa a una de las mayores plantas fotovoltaicas proyectadas en Jerez. La firma Benbros Solar contempla la construcción de un parque solar que ocupará unas 200 hectáreas separados por la autovía Jerez-Los Barrios, al sureste del término municipal, y muy próximas a dos humedales protegidos, la Laguna de Medina y la de las Canteras y El Tejón.

El proyecto empezó a tramitarse en 2023 y a finales del pasado año obtuvo el beneplácito ambiental. Tras esto, solicitó acogerse a un decreto de agilización de permisos para obtener la autorización previa, la de construcción y la declaración de utilidad pública de una vez. Por el momento, el organismo estatal solo le ha otorgado el permiso previo, dado que ahora deberá presentar la documentación necesaria donde acredite que se adapta a la declaración ambiental para obtener el resto de permisos. Para ello tendrá un plazo de tres meses.

La futura planta, que se convertirá en la segunda más grande autorizada en el término municipal jerezano —solo le supera la ya operativa en el paraje de Las Quinientas que, aunque tiene menor potencia instalada, ocupa una mayor superficie— tendrá una potencia instalada de 118,19 megavatios. Los paneles solares se repartirán entre distintas parcelas situadas en las proximidades tanto de las lagunas de Medina y de las Canteras-El Tejón y estarán conectadas por una línea de evacuación subterránea que, a su vez, lleve la energía generada hasta una subestación eléctrica situada en el paraje de Bolaños y que tendrá una longitud de unos 4,9 kilómetros aproximadamente.

A finales del año pasado, el organismo ambiental ya dio su beneplácito al proyecto, aunque se ha proyectado muy próxima a dos enclaves protegidos —una de las fincas le separa apenas 200 metros de la Laguna de Medina y unos 700 metros entre la otra parcela y la reserva lagunar de Las Canteras y El Tejón— al dar por buenas las medidas planteadas y al entender que su construcción y posterior puesta en funcionamiento no supondrá “efectos adversos significativos en el medio ambiente”.

Ahora bien, establecía una serie de condicionantes para obtener la autorización, entre ellos que destine, al menos, el 1% de la superficie de la instalación a la formación de rodales de vegetación, la obligación de reservar tres "manchas de vegetación natural" de unos 100 metros cuadrados de superficie, el retranqueo del vallado del parque solar limitándose a la zona donde están las placas y las instalaciones eléctricas correspondientes, y a dejar, al menos, unos 50 metros de distancia respecto a las zonas protegidas para la recuperación de peces e invertebrados de la zona de las lagunas y su entorno.

Durante el procedimiento, la firma Jimko Power, que ha pedido permiso para construir tres parques fotovoltaicos en el entorno de las barriadas rurales del El Mojo y Baldío Gallardo, presentó alegaciones señalando que la propuesta de Benbros afectaría a sus proyectos. Finalmente, ambas compañías han mostrado su predisposición a que ambas instalaciones solares se compatibilicen.

Con esta ya son 12 los proyectos fotovoltaicos que están autorizados por la Junta de Andalucía o la administración central en el término municipal jerezano —cinco de ellos ya se encuentran en construcción—. Por lo tanto, estos se sumarán a corto plazo a los 15 ya operativos.