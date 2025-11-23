Nuevo paso para la regulación de las plantas de energías renovables en Jerez

El Plan Especial de Energías Renovables de Jerez (PEER), el ordenamiento urbanístico con el que se pretende regular la implantación de este tipo de instalaciones en el término municipal, inicia una nueva fase. En días pasados, la Junta de Andalucía le remitió al Ayuntamiento jerezano el documento de alcance del estudio ambiental estratégico de esta planificación, un informe donde se establece qué debe contener la futura planificación a efectos ambientales.

En este, la administración autonómica no se adentra en el fondo de la propuesta municipal —los trabajos están siendo realizados por la firma jerezana Territorio y Ciudad, a cuyo frente se encuentra el arquitecto y urbanista Manuel González Fustegueras—, sino que fija el contenido que debe contener el futuro plan especial a efectos ambientales tales como las medidas para corregir los impactos, hacer frente a la contaminación acústica y lumínica, los efectos del cambio climático, la protección del patrimonio histórico y del medio natural. Así, y tal y como establece la legislación andaluza, a partir de ahora se deberá realizar un estudio pormenorizado del territorio afectado (usos de suelo, disponibilidad de recursos hídricos e identificación de afecciones a dominios públicos, entre otras), la identificación de impactos y el establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental.

Ahora bien, para la elaboración de este marco la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha realizado consultas a otras administraciones autonómicas que, por el momento, no han establecido reparos al procedimiento iniciado por el Ayuntamiento para mejorar la regulación existente para la implantación de instalaciones de generación de energías renovables. Entre las consultadas se encontraban la Delegación Territorial de Fomento y Ordenación del Territorio, los servicios de Gestión del Medio Natural y de Espacios Naturales Protegidos y el Departamento de Vías Pecuarias (estos tres últimos dependientes de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Inicio de la tercera fase

Fue en el verano del año pasado cuando el Ayuntamiento de Jerez le adjudicó a Territorio y Ciudad la elaboración de este plan especial. Su elaboración se inició con un proceso participativo donde se recabó la opinión de particulares y colectivos sobre la regulación de la implantación de instalación de generación de energías renovables en suelo rústico, una fase inicial que se extendió a lo largo del último trimestre del pasado año. Tras esto, se inició el proceso de elaboración del documento inicial estratégico y el avance del plan especial, donde se hizo un análisis inicial de los principales efectos que tendrá este futuro ordenamiento, solicitándose a la Junta de Andalucía, además, la obtención del documento de alcance que esta semana se ha recibido. El avance de la futura planificación se presentó a mediados de año, aunque se abrió también un periodo de presentación de sugerencias.

Ahora ya puede iniciarse la tercera de las cinco fases del procedimiento con la elaboración del estudio ambiental estratégico que, tal y como explica el equipo redactor en la página web donde se dan detalles del estado del proceso, se analizarán "en detalle los impactos ambientales de las infraestructuras de energías renovables propuestas" y se establecerán "medidas para mitigar dichos efectos". Así, según establece la legislación, el Ayuntamiento tiene 15 meses de plazo para sacar adelante este documento, elaborando una versión preliminar del planeamiento así como el correspondiente estudio ambiental, que deben exponerse públicamente para la presentación de alegaciones.

Una vez se cuente con el visto bueno al estudio ambiental estratégico, el Ayuntamiento ya podrá proceder a elaborar el plan especial propiamente dicho y aprobarlo de manera inicial en el pleno, un documento que también tendrá que exponerse públicamente antes de que obtenga su visto bueno definitivo por parte de la administración autonómica.

El gobierno municipal se planteó el reto de tenerlo listo en dos años desde que contrató al equipo redactor, el mismo plazo fijado para la moratoria de concesión de licencias para este tipo de instalaciones en suelo rústico situado a menos de 600 metros de los pagos de viñedos. Ya ha transcurrido más de un año desde que se inició este proyecto regulatorio que tiene por objetivo cubrir un vacío existente en la planificación urbanística local —a día de hoy solo se cuenta con un plan para ordenar urbanísticamente los parques eólicos, pero no el resto de instalaciones de generación de energías renovables.

Una planta fotovoltaica en construcción. / Miguel Ángel González

La propuesta inicial

En el documento de avance del plan especial presentado a mediados de año, ya se avanzaban algunas directrices que marcará el futuro ordenamiento. Así, solo se permitirán este tipo de plantas en suelos de secano que estén a más de un kilómetro de un suelo urbano o urbanizable, 500 metros más que la limitación vigente. También se establecerán otros condicionantes, tales como no permitir este tipo de instalaciones en un radio de 250 metros en el entorno de hitos patrimoniales o en zonas de pendientes con un desnivel superior al 25%. Se estima que, con estos condicionantes, se considera que un 20% de la superficie del término municipal y un 43% de las zonas de secano son aptas para las instalaciones eólicas; mientras un 19% de todo el municipio y un 42% del secano lo serán para las fotovoltaicas.

Como criterios generales para la implantación de este tipo de energías, el plan aboga por "priorizar" la implantación de este tipo de plantas en "suelos artificiales, terrenos degradados, áreas sin aprovechamiento agrícola o zonas marginales próximas a infraestructuras de transporte o líneas eléctricas". Ahora bien, advierte de que no se permitirán en suelos "con elevada capacidad agrícola, en zonas de regadío ni que supongan "la sustitución de cultivos identitarios y protegidos como viñedos con denominación de origen (DOP) u otras certificaciones de calidad".

También se protegen los suelos con cultivos leñosos distintos de la vid si han mantenido continuidad durante más de 25 años. En cuanto a los parques fotovoltaicos, se establecerá la obligación de ejecutar un "corredor ecológico interior continuo" para que permita la conectividad de su entorno por cada 25 megavatios de potencia instalada o por cada 40 hectáreas de superficie ocupado. Todos los proyectos deberán contar, además, con un estudio de integración paisajística para establecer su impacto sobre su entorno "con el objetivo de asegurar que no se alteren de forma irreversible los valores naturales y culturales del paisaje". Según el avance del plan especial, este será necesario para la obtención de la licencia urbanística municipal de construcción.

La situación actual

Teniendo en cuenta los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el de Jerez es, a día de hoy, el término municipal de Andalucía con mayor potencia instalada de energías renovables con más de 1.146 megavatios. Le siguen los municipios de Alcalá de Guadaira y Tarifa, con 1.082 y 803 megavatios de potencia instalada, respectivamente.

Se da la circunstancia de que Jerez ha vivido, o está viviendo, los dos grandes 'boom' de las energías renovables que ha tenido España debido a lo extenso de su término municipal. Así, a finales de la primera década de este siglo proliferaron las plantas eólicas y actualmente se está produciendo el de las plantas fotovoltaicas.

Solo en este año, en Jerez se han conectado a la red seis plantas fotovoltaicas y una eólica. Así, actualmente hay operativas 18 instalaciones solares y 13 eólicas, aunque este número se incrementará en próximos años dado el elevado número de proyectos que están actualmente en tramitación.