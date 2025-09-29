Más proyectos de plantas fotovoltaicas y eólicas en la campiña de Jerez

Si a día de hoy, el término municipal jerezano lidera la producción de energía renovable en Andalucía, con más de 1.100 megavatios de potencia instalada ya enganchada a la red, esta posición de liderazgo se refrendará en los próximos años si terminan autorizándose los numerosos proyectos, fundamentalmente fotovoltaicos y eólicos, que a día de hoy están tramitando tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio para la Transición Ecológica.

Algunos de los que podrían estar en obras a medio plazo pertenecen a la firma Sunco Capital, que desde 2022 está tramitando la construcción de dos plantas fotovoltaicas en las proximidades del Circuito de Velocidad de Jerez. Ambas instalaciones ya recibieron la autorización administrativa previa a mediados del año pasado; sin embargo, el promotor tuvo que modificar parte del proyecto dado que se había proyectado en parte sobre la zona de policía de un arroyo que discurre por la zona. Tras rediseñarse la propuesta, ha vuelto a iniciar la tramitación de los permisos y ya cuenta con el beneplácito ambiental, por lo que podrá continuar con la solicitud para obtener el permiso autonómico y, con posterioridad, la licencia de obras municipal.

Las dos plantas fotovoltaicas, de 6,5 y 5,2 megavatios de potencia instalada respectivamente, se ubicarían en terrenos muy próximos al trazado de velocidad. De hecho, una de ellas se ha diseñado en unos terrenos que lindan con la curva Sito Pons del Circuito, al este de estas instalaciones, y junto a los viales situados en este extremo de la urbanización de Montecastillo. Mientras, el otro parque fotovoltaico se situaría junto a una parcela que linda con la antigua carretera Jerez-Arcos (A-382a), en las cercanías de la Venta La Cueva. Según se recoge en el proyecto, la energía que generen —se estima unos 24.516 megavatios al año— se evacuaría mediante una línea que discurriría en paralelo a esta carretera hasta conectar con una subestación eléctrica situada junto al acceso de Montecastillo.

Durante la tramitación ambiental, los proyectos recibieron alegaciones, pero todas han sido desestimadas por el organismo autonómico.

Proyecto de hibridación en la carretera de Rota

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica está tramitando un proyecto de hibridación de un parque fotovoltaico y otro eólico, ambos de nueva construcción, en varias parcelas distribuidas a lo largo de la carretera que une Jerez con Rota (A-2078) y repartidas entre los términos municipales de Jerez y El Puerto. El proyecto está promovido por la firma danesa Eurowind Energy.

Según se recoge en el proyecto, se plantea, por un lado, la construcción de un parque fotovoltaico de 35 megavatios de potencia en suelos portuenses que estará interconectado con otro eólico repartido entre parcelas de Jerez y El Puerto que estará conformado por ocho aerogeneradores que tendrán una potencia instalada de 45 megavatios. La energía que generen se evacuarán hacia una subestación ubicada en el término de El Puerto de Santa María.

Se da la circunstancia de que parte del proyecto, especialmente en lo concerniente al término municipal jerezano, se ha diseñado muy próximo a la zona de viñedos del Pago de Balbaína Baja. Por lo tanto, las administraciones públicas deberán analizar si el proyecto cumple o no con el perímetro de protección fijado por el Ayuntamiento de Jerez respecto a estos cultivos tras aprobarse en marzo de 2024 una 'moratoria' que limita la concesión de licencias municipales a este tipo de instalación en un perímetro de 600 metros en el entorno de los suelos catalogados como no urbanizables de especial protección-viñedos mientras se tramita un plan especial que regulará la implantación de este tipo de plantas.

Más de 1.100 megavatios ya operativos

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en Jerez hay actualmente operativos unos 1.100 megavatios de potencia instalada de energía renovable. Así, las 16 plantas fotovoltaicas enganchadas a la red suman ya más de 737 megavatios de potencia. Mientras, la eólica cuenta con unos 334 megavatios de potencia repartidos entre 13 parques.

Las últimas plantas en conectarse a la red han sido una planta fotovoltaica construida en la carretera de Trebujena (A-2002), muy próxima a la barriada rural de Mesas de Asta. Previamente, en este año también empezaron a estar operativas varias instalaciones solares situadas a lo largo de la carretera de La Barca (A-2003).

También se puso en marcha a principios de este año el parque eólico de El Barroso, construido junto al pago de Macharnudo y que provocó que se haya establecido una moratoria para tratar de regular la construcción de estas instalaciones en suelo jerezano.