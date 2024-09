Las avispas orientales obligan a cerrar puertas y ventanas en La Marquesa en Jerez

Los vecinos de la barriada de La Marquesa están en alerta. Desde la asociación vecinal avisan de que la avispa oriental está muy presente en la zona, con avisperos en algunas de las viviendas. Han difundido un vídeo en el que se ve un gran avispero en un patio y, según cuenta la asociación "el vecino no se atreve a quitarlo y el Ayuntamiento, Delegación Medio Ambiente, dice que ellos no lo quitan por estar en una propiedad privada. Conclusión, los vecinos no pueden abrir las ventanas, con el correspondiente peligro de que piquen y además atacan en grupo. Las avispas no entienden de público y privado, y en la zona de La Marquesa tenemos información de que hay más".

El avispón oriental representa un riesgo para la salud, ya que se trata de una especie agresiva que ataca cuando siente que su nido está en peligro, y para las abejas. El avispón autóctono, Vespa crabro, es bien conocido de los apicultores pero, según los biólogos, no se aloja en los entornos urbanos, como sí lo hace el oriental.

Tanto el avispón oriental como la avispa asiática son especies invasoras y agresivas que, además, tienen en el punto de mira a las abejas. Se establecen en entornos urbanos, al contrario que otros insectos similares que solo son de espacios rurales. Las picaduras de estas son peligrosas para los humanos por su dolor y, si se es alérgico, puede causar graves problemas de salud. La mortalidad solo es posible en casos de personas alérgicas.

El verano es época propicia para la presencia de estas. En el caso de la avispa asiática, en los meses de verano, la reina se dedica a poner huevos. Y es en otoño cuando los nidos alcanzan su mayor tamaño y salen más hembras.