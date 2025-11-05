Así se puede ayudar a que ningún niño de Jerez se quede sin juguete en Navidad

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, acompañado de los representantes de los Reyes Magos de Jerez 2026, Juan Carlos Durán (Rey Gaspar), Antonio Ramírez (Rey Baltasar), del director general de Clínicas Beiman, Benjamín Ruiz, y del vocal del Club Atletismo Chapín Pedro Velasco, ha presentado la Carrera Popular Reyes Magos 2026 que se celebrará el próximo 28 de diciembre dentro de la campaña 'Ningún niñ@s sin juguete' de la Asociación de Reyes Magos de Jerez.

Esta carrera solidaria está organizada por el CA Beiman Chapín Jerez, la Federación Andaluza de Atletismo, Clínicas Beiman y en la misma colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez y la Asociación de Reyes Magos de Jerez.

La Carrera Popular de los Reyes Magos abre la participación a diecisiete categorías de edades con distancias que van de los 200, 600, 1.000 y 5.000 metros. La prueba de 5.000 metros, a partir de los sub 18, tendrá su salida junto al edificio 2002, pasará por avenida Rafa Verdú, Chema Rodríguez, Lola Flores para girar camino de vuelta en la glorieta de Biarritz hasta alcanzar la meta en la pradera Laura Delgado ‘Bimba’ de Chapín.

Tomás Sampalo ha afirmado que de esta unión de organizadores, patrocinadores y colaboradores solo puede salir cosas buenas, como esta Carrera Popular de los Reyes Magos. “No hay mejor fecha que el 28 de diciembre para terminar el año corriendo en Chapín, además colaboramos para que todos los niños y niñas de Jerez tengan su juguete. La Navidad es un tiempo de ayuda, de solidaridad y de generosidad pero también es un tiempo donde las desigualdades más se marcan”, ha añadido. El delegado ha recordado que “esta carrera viene a paliar esa necesidad: no puede haber ni un niño ni una niña de Jerez que no vea atendida su carta de los RRMM”.

Dicho esto, Tomás Sampalo ha puesto en valor el trabajo de la Asociación de los Reyes Magos: "No sólo trabajan para que nuestra ciudad luzca como se merece con la cabalgata sino que llevan a cabo una obra social". Sampalo ha animado a participar en la prueba destacando que "hay que hacer un hueco en la celebraciones navideñas para participar en esta carrera. Tenemos el objetivo de llegar a los 500 inscritos. Desde la Delegación de Deportes vamos a implicar a clubes, asociaciones y colectivos para que participen".

Antonio Fernández, en nombre de la Asociación de Reyes Magos, ha agradecido a organizadores, patrocinadores y colaboradores su apoyo a esta carrera, subrayando que "Jerez es una ciudad muy solidaria y hay muchas necesidades que se cubren con esta carrera". Juan Carlos Durán ha expresado que es un honor representar al rey Gaspar: "Hoy quiero animar a todos los que su gran afición es el deporte, porque el deporte es salud. Pero si además de salud, le ponemos ese granito de solidaridad vais a hacer una doble labor: la primera manteneros bien y otra mantener bien a las personas que necesitan ayuda. Que no falte ningún deportista y los que lo sean menos, que se animen porque son unas fechas donde se come y se bebe. Si ante hacemos una carrera buena, mejor”.

Benjamín Ruiz ha señalado que cuando fue elegido Rey Mago se dio cuenta de la gran labor de apoyo que la asociación, a través de los Servicios Sociales, realiza con las mil familias que tienen dificultades económicas de Jerez. “Para Clínicas Beiman es maravilloso ligar el deporte con la solidaridad. Es una carrera que la hacen familias corriendo pero también andando porque lo que les motiva es participar. Queremos agradecer la cantidad de ayudas que recibimos, ayudas que nos permiten que este evento sea cada vez más participativo e incluso tomando un carácter festivo. A correr el día 28 o caminar”, ha apostillado.

Pedro Velasco ha explicado que el Club Atletismo se encarga de diseñar el recorrido. "No queremos hacer una carrera dura porque el objetivo es que todos los niños y niñas tengan su juguete porque ese el mayor trofeo para nosotros como club", ha dicho.

La cuota de inscripción para participar en esta carrera solidaria es de 5 euros para la categoría de sub 18 a máster (5 kilómetros) y de 3 euros a categorías inferiores sub 16, 14, 12, 10 y 8. Los dorsales de los participantes inscritos se recogerán hasta una hora antes en el lugar de la salida. Se premiará con trofeos a los tres primeros atletas clasificados de cada categoría de la carrera de 5 kilómetros y con medallas a los tres primeros de las categorías menores.