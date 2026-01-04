A pleno el convenio por la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía en este año

Otro de los asuntos que se llevará al pleno que se celebrará en la mañana de este lunes será la ratificación del convenio que firmará el Ayuntamiento de Jerez con la Confederación Empresarial de Hostelería de España y la empresa Capital Gastronómica de España SL que ha permitido que Jerez haya sido designada Capital Española de la Gastronomía en este 2026. El acuerdo permite al Consistorio el uso de esta marca, que está registrada por la sociedad, a lo largo de este año.

Entre otras cuestiones, el convenio recoge que la distinción como Capital Española de la Gastronomía conlleva el abono de un canon en concepto por el uso de la marca 'Capital Española de la Gastronomía' por un importe total que asciende a unos 229.900 euros, impuestos incluidos. Por lo tanto, en el expediente que se lleva a pleno se incluye un informe de la Intervención Municipal donde se recoge el compromiso del Ayuntamiento de incluir esta partida en el presupuesto de este año —actualmente el Consistorio está operando con la previsión del año pasado, que ha sido prorrogada de manera automática al no haberse tramitado aún la de este ejercicio—.

No obstante, en el expediente se recoge que la Diputación Provincial se ha comprometido a "colaborar en la financiación en las acciones vinculadas al desarrollo de Jerez como Capital Española de la Gastronomía". En este sentido, se apunta que concederá una subvención nominativa al Ayuntamiento de Jerez de unos 300.000 euros, partida que deberá incluir también en su previsión contable de este año.

La designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía en 2026 se hizo pública a mediados del pasado mes de octubre. La concesión es promovida de manera conjunta por la Confederación Empresarial de Hostelería de España como de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET) y con ella se pretende promover, a nivel nacional e internacional, la gastronomía como uno de los principales atractivos para el turismo en España. Hasta el momento han sido 12 las ciudades que han ostentado esta distinción: Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018) Almería (2019), Murcia (2020-2021, Sanlúcar de Barrameda (2022), Cuenca (2023), Oviedo (2024) y Alicante (2025).