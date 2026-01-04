El gobierno local trata de enmendar el concurso de los nuevos autobuses urbanos de Jerez

El gobierno local ha convocado un pleno para la mañana de este lunes donde, entre otros asuntos, tratará de darle una solución a la contratación para que el servicio de autobuses urbanos cuente con otros 25 autobuses urbanos nuevos a partir del próximo año. La licitación, que la empresa municipal Comujesa, responsable del transporte público, inició a finales de octubre se encuentra actualmente suspendida tras un recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el órgano del Ayuntamiento que debe velar por el cumplimiento de la legalidad.

En la sesión plenaria se aprobará la ratificación del "compromiso firme" del Ayuntamiento que en los próximos presupuestos municipales incluirá las partidas económicas necesaria que necesite la empresa municipal para poder afrontar el 'renting' de los nuevos autobuses. Se da la circunstancia de que la ausencia de esta intención fue uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE en el recurso que ha motivado la suspensión cautelar de la licitación. El procedimiento lleva paralizado desde finales de noviembre y, por el momento, no ha trascendido de que el Tribunal de Recursos Contractuales se haya pronunciado al respecto.

Comujesa es una empresa deficitaria que necesita de importantes inyecciones para poder prestar los servicios que tiene asignado. En el caso de los nuevos autobuses con los que pretende acometer una nueva fase de la renovación de la flota, requeriría de unos 1,7 millones de euros al año (el alquiler de cada vehículo es de unos 57.000 euros al año). Para ello se pretende realizar mediante un 'renting' que se extendería durante, al menos, 10 años.

Días atrás, la alcaldesa, María José García-Pelayo, apuntó durante una comparecencia donde hizo balance del año que en estos días se adoptarían "decisiones" sobre esta licitación. Y la primera, al menos que haya trascendido, se produjo el pasado viernes cuando la junta de gobierno local aprobó el compromiso de dotación presupuestaria necesaria a Comujesa que ahora debe ser ratificada por la corporación municipal en un pleno que se ha convocado con carácter extraordinario y que se celebrará en la mañana de este lunes.

Un concurso aún suspendido

Por el momento, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales no ha adoptado una decisión sobre el procedimiento de licitación del nuevo 'renting' de los autobuses —tiene de plazo hasta el día 14 para hacerlo, según apuntaron fuentes del gobierno municipal—. Los socialistas lo sustentaban en dos carencias que, a su entender, tiene el expediente de contratación seguido por la empresa municipal. Así, por un lado, advierte de que no estaría acreditada la financiación de este 'renting' en los próximos años al adolecer de un "compromiso" que garantice que el Ayuntamiento de Jerez hará las transferencias necesarias para abonar el coste del contrato durante los próximos años.

Asimismo, la formación considera que no está justificada la solvencia económica que deberá acreditar la empresa que se haga con el 'renting'. Así, advertía de que en el expediente "no consta un informe específico" que motive el umbral requerido. A todo esto, el PSOE solicitó la suspensión cautelar del proceso para resolver ambos aspectos del pliego de condiciones.

Por lo tanto, y a tenor del expediente que se lleva al pleno de este lunes, se trataría de solventar una de esas carencias advertida por el PSOE en su recurso. No obstante, el gobierno local ha declinado pronunciarse por el momento y ha supeditado cualquier explicación sobre la decisión adoptada ahora a la intervención que el edil de Servicios Públicos, Jaime Espinar, realice en la sesión plenaria de este lunes.

Todo apunta a que, en el supuesto de que el Tribunal de Recursos Contractuales dé la razón al PSOE, el gobierno local inicie otro similar de manera inmediata. De hecho, en la propuesta a pleno se señala que la ratificación de este compromiso se trasladará a Comujesa para que la incorpore al actual expediente de contratación "o eventualmente a un nuevo expediente".

Tras conocerse la convocatoria de esta sesión plenaria, el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, afirmó que la propuesta no hace más que "darnos la razón" en el recurso presentado a la licitación. Ahora bien, el edil mostró su "extrañeza" de que el Tribunal Administrativo aún no se haya pronunciado sobre el fondo del recurso. Asimismo, defendió la decisión adoptada por su grupo de recurrir la contratación. Al respecto dijo, "El PSOE quiere que Jerez tenga autobuses nuevos, pero hay que hacerlo bien y con certidumbre económica, sobre todo en una empresa que debe casi dos millones de euros a sus proveedores y que vive con respiración asistida del dinero que el Ayuntamiento le transfiere".