El Estado pone a la venta la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social de la calle Ancha

Exterior de la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social, ya a la venta.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca comprador para la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social, ubicada en la céntrica calle Ancha. Este inmueble quedó sin uso a principios del año pasado cuando estas dependencias fueron trasladadas, junto a las del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que estaban en la calle Eguilaz, a un nuevo edificio ubicado en la avenida de la Universidad.

El edificio es una antigua casa patio con una superficie total de 1.079 metros cuadrados que tiene acceso tanto por la calle Ancha como por la calle Frías. Cuenta, además, con una planta alta y una entreplanta. Por este inmueble, la Seguridad Social pide un precio mínimo de 1,6 millones de euros.

Según se contempla en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), este inmueble, que ha tenido un uso de equipamiento público, puede albergar usos residenciales. Teniendo en cuenta las determinaciones urbanísticas, cualquier actuación que se haga en él debe contemplar el mantenimiento "en todo lo posible" de la estructura del edificio original en las crujías, volúmenes, tipos de cubiertas y patios.

La subasta se realizará a mediados del próximo mes de diciembre.