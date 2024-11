El Ayuntamiento de Jerez cifra en torno a 39 millones de euros los daños ocasionados por la DANA en el término municipal, primera estimación enviada a la Subdelegación del Gobierno que se divide en torno a los 9 millones de los daños cuantificados por el Ayuntamiento y los 30 valorados por las organizaciones agrarias.

Así lo ha anunciado este martes María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, que explicaba que "estamos a la espera de las decisiones que tomen las administraciones a lo largo, creemos, del día de hoy y a partir de ahí se iniciará toda la dinámica de trabajo. Primero aparecerán las bases de la convocatoria y habrá que ir aportando datos. No obstante, el lunes ya trasladamos a la Subdelegación del Gobierno, y se ha hecho un trabajo muy importante coordinado por Agustín Muñoz y en el que han trabajado todas la delegaciones municipales, una valoración aproximativa de los daños en nuestra ciudad. Evidentemente es muy difícil en 48 horas decir esto son los daños, porque hay daños que se van a ir viendo a lo largo de los próximos días pero sí que hemos mandado un documento aproximativo con un importe en torno, porque no son cantidades definitivas, a los nueve millones de euros de lo que pueda ser el Ayuntamiento, tanto zona rural como núcleo principal, daños en bienes públicos, daños en medio ambiente, daños en bienes privados y también hay que hacer constar la alteración que se ha producido en la prestación de servicios que evidentemente es también un daño indemnizable".

"Luego -añadía la alcaldesa- hay una cantidad importante que hemos considerado que habría que sumar que son los 30 millones de euros que nos han trasladado las organizaciones profesionales agrarias. Jerez es un territorio en el que hay mucha agricultura y no nos parecía de recibo dejarla fuera, aunque ellos puedan tener sus propias líneas de seguro, queríamos que la documentación que enviamos fuera un retrato real de todo Jerez", subrayando que "hemos incluido desde las casas que han sido expoliadas por la DANA hasta los daños que nos han trasladado las organizaciones profesionales agrarias, que rondan los 30 millones de euros".

García-Pelayo ha precisado que "estamos a disposición de las dos administraciones, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España y dedicados a poder ir haciendo frente a toda la documentación que nos vayan solicitando. Está funcionando el teléfono que pusimos a disposición de los ciudadanos para que nos trasladaran las incidencias que se hubieran podido producir y el lunes fueron en torno a 20 llamadas las que se recibieron, eso quiere decir y es una buena señal, que se está haciendo un trabajo de campo importante desde las delegaciones y que nos están trasladando directamente tanto a nosotros como a los alcaldes pedáneos y delegados de barriadas rurales las incidencias, podemos decir que los ciudadanos, en mayor o menor medida, se están sintiendo atendidos. La perfección no existe cuando hay una DANA pero hemos intentado estar organizados desde el minuto 1 y creo que eso está dando sus frutos, parece que tenos la situación bajo control".

La alcaldesa ha subrayado que los colegios abrieron el lunes "con total normalidad" y que "se está haciendo un trabajo correcto dentro de las circunstancias extraordinarias que se han producido".

Ayudas a empresarios

María José García-Pelayo ha realizado estas declaraciones tras la firma de la cesión del edificio que albergó el Museo Taurino en la calle Pozo del Olivar a la Cámara de Comercio e Industria de Jerez junto a Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara de Comercio, que con respecto a las ayudas por los daños de la DANA explicaba que "mi opinión, y no tiene que ser compartida por nadie, es que si lo de Jerez hubiese pasado sólo en Jerez es probable que hubiéramos monopolizado la rueda de prensa. Como ha pasado lo que ha pasado en Valencia, cualquier cosa ya queda, si me permiten y lo entrecomillo para que no me malinterprete nadie, en un tema menor. Evidentemente aquel que ha perdido su cosecha en el sector agrícola, en la ciudad, si me aislan las palabras no se me entendería. Después hay comercios, actividades empresariales que se han anegado, cosas que no son habituales porque lo que ha caído en tan poco tiempo ha hecho destrozos. Pero evidentemente y lo vuelvo a reiterar, creo que ahora el foco hay que ponerlo en Valencia, en ayudar a Valencia y en eso también las empresas de la ciudad están volcándose, lo tengo que decir, y no sólo de la ciudad sino de fuera. Entenderán que no diga nombres pero he recibido llamadas que he puesto en conexión con personas del Ayuntamiento, con Cáritas, porque hay empresas que se han ofrecido a donar en algunos casos bienes materiales, cmo pueden ser de primera necesidad, y en ese tema yo creo que no tenemos paragón como ciudadanos. Es decir, la generosidad y la espontaneidad y el alma y el corazón que le ponemos a estas cosas nos los tenemos que ensalzar nosotros mismos".

Sánchez Rojas añadía que "algunos empresarios dicen que esto es como el Covid; no, el Covid no afectó a bienes materiales. El Covid destrozó vidas pero no destrozó bienes materiales. Esto ha destrozado las dos cosas, sobre todo en Valencia. Y por lo tanto, habrá que hacer, y ahí los que estén en esa situación en Jerez tendrán derecho también a acogerse y los ayudaremos; habrá que hacer ERTEs pero no solo eso, habrá que hacer nuevamente préstamos ICO porque hay quien tiene que hacer su tienda nueva, su taller nuevo, su mercería nueva porque se lo ha llevado todo por delante; habrá que hacer aplazamientos fiscales, ya se anunció el lunes uno de primera entidad que es el IRPF pero habrá que hacer más. Es decir, hay que volcarse en ayudar a recuperar, no sólo a quitar el barro, quitar la basura y todo lo que ha generado esto, sino que a aquellos que lo han perdido todo puedan tener el respaldo del Estado, y el Estado somos todos, para recuperar la actividad económica".

Acabó el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, de la Cámara de Jerez y de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz apuntando que hay "sobre todo que aprender de los casos de buenas prácticas, de cómo se ha respondido adecuadamente en unos casos y cómo no se ha respondido adecuadamente en otros, que todo el mundo saque conclusiones y que extrememos las precauciones porque parece que esto va a ser más a menudo de lo que nos gustaría".

María José García-Pelayo volvía a "agradecer toda la solidaridad, son muchísimas las empresas que están entrando en contacto con el Ayuntamiento para poner a disposición medios, hay muchísima solidaridad", y "comparto lo que ha dicho Javier, no tenemos derecho a quejarnos viendo lo que están viviendo en otra comunidad autónoma como es la valenciana. Tenemos que ser responsables, actuar con seriedad e ir conciliando de alguna manera el trabajar para los nuestros pero también volcarnos en ayudar a Valencia, no lo podemos dejar de lado".