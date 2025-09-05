El Ayuntamiento de Jerez estudia cómo evitar las inundaciones en Porvera por las fuertes lluvias

Un fuerte aguacero que cayó sobre Jerez en la tarde del pasado 23 de mayo, cuando la ciudad disfrutaba de su Feria del Caballo, provocó que el eje conformado por las calles Ancha, Porvera, Larga y Honda volviera a inundarse convirtiéndose durante unos minutos en un río que sorprendió a muchos viandantes, movió de sitio a contenedores y anegó locales y coches. Pocos meses antes, ocurrió lo mismo fruto de una DANA que dejó importantes precipitaciones en la ciudad anegando también otras zonas como La Liberación o Guadalcacín volviéndose a vivir unas imágenes que, por desgracia, son habituales cada vez se producen fuertes lluvias en la ciudad desde hace años.

Para tratar de resolver este problema endémico, o al menos para atenuar sus consecuencias, el gobierno municipal ha anunciado que está trabajando en dos líneas de actuación. Por un lado, se prevé realizar un plan director de infraestructuras hidráulicas de la ciudad con el que se pretende analizar las actuaciones pendientes para mejorar la red de abastecimiento, saneamiento y alcantarillado de la ciudad. Según lo apuntado por el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, será un documento donde se recojan "las necesidades de la red" y se establezca un "orden prioritario" u "hoja de ruta" de lo que la ciudad necesita.

Entre estas intervenciones, el edil hizo mención de la falta de capacidad que tiene la red de alcantarillado en puntos como el centro de la ciudad y que provocan situaciones como la que suele producirse en la calle Porvera y su entorno. "No porque pensemos que eso siempre ocurre, no debemos actuar", comentó este viernes en una comparecencia pública para hablar del aumento del servicio de los autobuses urbanos. Por el momento, no se ha dado más detalles de este plan director señalando que será un documento que será presentado por la alcaldesa, María José García-Pelayo, en próximas semanas.

Por otro lado, el edil explicó que también se está trabajando con la empresa concesionaria del servicio de aguas de la ciudad, FCC, para incluir dentro del programa de inversiones en la red que debe realizar cada año un plan para ampliar la captación de aguas de la red y, por ende, minimizar el impacto en los días de fuertes lluvias. Para ello se prevé una mejora y ampliación de los imbornales en algunas zonas, comenzándose próximamente por La Liberación, una de las zonas que más sufren los problemas de inundaciones durante los periodos de fuertes lluvias.