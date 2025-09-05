Una empresa estudiará el rediseño del mapa de líneas de los autobuses urbanos de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez contratará a una empresa para que elabore un estudio sobre el rediseño de las líneas de autobuses urbanos de Jerez. El anuncio fue realizado por el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, durante una comparecencia pública en la que dio a conocer que a partir del lunes se incorporarán más autobuses a esta prestación que permitirá aumentar las frecuencias de paso. Esta contratación, que se realizará próximamente, se sumará a otras que el ejecutivo tiene previsto acometer durante los próximos meses para tratar de mejorar el servicio como la adquisición de nuevas marquesinas o el diseño de un sistema de navegación para que los usuarios puedan hacer seguimiento del servicio en tiempo real.

El rediseño de líneas para hacer un servicio más funcional y atractivo para los viajeros —la última gran reorganización se realizó a principios de la pasada década— es un proyecto que lleva años en el 'debe' de este servicio. Ahora se encomendará esta labor a una empresa que deberá analizar las necesidades del servicio y abordar las posibles modificaciones tanto con los conductores como con el comité de empresa del servicio.

Según Espinar, el actual mapa de líneas no cubre la totalidad de las necesidades reales de la ciudad por la expansión urbanística que ha tenido en los últimos años. Además, cuenta con otras carencias tales como el solapamiento de líneas en algunas zonas o la excesiva distancia de algunas de ellas. Aunque en anteriores mandatos se anunció que se estaba trabajando en esta modificación, el edil aseguró que la empresa que gestiona este servicio no cuenta con algún tipo de propuesta en este sentido, salvo lo recogido en el Plan de Movilidad aprobado en 2017 que se limitaba a señalar la necesidad de reorganizar el mapa, sin ofrecer propuestas alternativas.

Por otro lado, la empresa municipal Comujesa ha contratado a una empresa (la firma Raini Computer) para que realice una evaluación de los sistemas de ticketing y de ayuda a la explotación del servicio de transporte urbano. El objetivo es que el servicio cuente con nuevo sistema de navegación mediante GPS para, de este modo, poder hacer un seguimiento de los autobuses urbanos tanto por la aplicación móvil municipal —la APP Jerez Smart— como en las paradas de autobuses.

Por otro lado, Espinar apuntó que está previsto que en octubre se saque a licitación el contrato para renovar la mitad de las marquesinas. El coste de este suministro se podrá financiar una vez se realice una transferencia de crédito que el Ayuntamiento realizará a Comujesa que está incluida en la modificación presupuestaria que el gobierno municipal aprobó el pasado martes en un pleno municipal. Según el edil, esta contratación permitirá renovar el mobiliario urbano "para que esté acorde con el servicio que queremos".