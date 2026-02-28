El hostelero jerezano Pepe Ballesteros tendrá una rotonda en su honor cerca de la venta Esteban

El Ayuntamiento de Jerez ha aprobado designar una rotonda de la ciudad con el nombre del restaurador jerezano recientemente fallecido, Pepe Ballesteros, junto al negocio familiar que regentaba, Venta Esteban.

Así versa la resolución que con fecha 25 de febrero de 2026 se ha aprobado por el Gobierno municipal y en la que se designa “rotonda Pepe Ballesteros” a una vía (rotonda) de reciente creación y que carecía de nomenclatura, ubicada a pocos metros de la Venta Esteban, concretamente en el cruce con la carretera de Caulina.

García-Pelayo ha informado a la familia de esta decisión del Gobierno municipal y ya se está concretando la fecha de inauguración de esta rotonda, cuyo acto se realizará en coordinación con la propia familia.

La alcaldesa ha afirmado que “se la hemos querido dedicar porque se lo merece y ha sido una petición ciudadana unánime”, considerando que “desde el Gobierno municipal entendemos que es necesario rendirle un homenaje y reconocimiento perpetuo a uno de los grandes hombres de Jerez, trabajador, honesto, agradable, con una sonrisa permanente y un hombre que puso a la hostelería de Jerez, a través de la venta Esteban en uno de los lugares más altos”.

“En un año en el que somos la Capital Española de la Gastronomía, no podemos dejar pasar la ocasión de hacer un homenaje a los hosteleros que ya no están entre nosotros que como a Pepe Ballesteros, nunca olvidaremos”, ha concluido García-Pelayo.