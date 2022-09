Visto bueno a un nuevo préstamo para afrontar la deuda del Ayuntamiento de Jerez

Por primera vez en los últimos años, la petición de un nuevo préstamo al Ministerio de Hacienda, en este caso para pagar pagos obligados por sentencias judiciales, no contó con ningún voto en contra de la oposición. Eso sí, no hubo unanimidad puesto que Ciudadanos optó por la abstención.

A las nueve de la mañana de este lunes se ha celebrado una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Jerez donde el gobierno municipal propuso la petición de un crédito de hasta 28,3 millones de euros con cargo al fondo de ordenación, la línea de financiación que creó en 2015 la administración central para ayudar a las entidades locales con problemas financieros. Este importe es una propuesta que se hará al Ministerio para el próximo año y que se sumará a otros 10 millones de euros aproximadamente para afrontar otros préstamos y atender devoluciones al Estado para una operación crediticia que se suscribirá a lo largo del año próximo.

Durante sus intervenciones, el gobierno municipal reiteró la necesidad de que el Ayuntamiento de Jerez continúe acogiéndose a estas líneas de ayuda para seguir financiándose y atender “problemas históricos”. Mientras, la oposición coincidió en señalar en la necesidad de que esta operación no deja de ser una medida coyuntural y que está pendiente de afrontar una solución definitiva a la abultada deuda municipal.

La delegada de Economía, Laura Álvarez, volvió a señalar en que el Ayuntamiento continúa en la “senda correcta” de la mejora económica incidiendo en una magnitud como el remanente positivo de tesorería alcanzado en el cierre contable del año pasado. Asimismo, apuntó que este nuevo crédito permitirá afrontar pagos pendientes de hace más de 20 años para atender expropiaciones que se hicieron en Los Garciagos o para construir en la rotonda de Chapín.

No obstante, el grueso del importe de este futuro préstamo irá a la empresa Urbaser, la anterior empresa concesionaria de la limpieza de recogida de residuos y limpieza viaria, a la que se abonará unos 18,6 millones. Mientras, a actual prestataria de este servicio (la UTE conformada por FCC y Cointer) se le transferirán unos 7,9 millones una vez se suscriba el préstamo a lo largo del año próximo.

Álvarez indicó que el Ayuntamiento continuará acogiéndose a este tipo de financiación ya que "somos un gobierno responsable que no guarda las facturas en el cajón". "Este ayuntamiento va a seguir financiándose con estos mecanismos para poder resolver problemas porque detrás hay familias y empresas que no han cobrado", sentenció.

En representación del Partido Popular, Jaime Espinar instó al equipo de gobierno a “acabar con el bucle” de adherirse año a año a los mecanismos de financiación del Ministerio de Hacienda. Al respecto dijo: “No hay que ser conformistas y hay que ir más allá. Hay que empezar a gestionar la deuda y ver cómo se va a poder refinanciar. Las medidas drásticas ya se tomaron y ahora toca adoptar otras medidas”. El edil aprovechó para reclamar al ejecutivo que haga público el informe que ha elaborado el Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto municipal de este año, una previsión que pasó por el pleno hace más de cuatro meses y que aún no ha podido entrar en vigor ya que requiere del visto bueno del Gobierno central.

Por su parte, Manuel Méndez (Ciudadanos) argumentó la abstención de su grupo en su intención de “no bloquear” esta medida puesto que, de no aprobarse, podría suponer “que se pongan en peligro los servicios públicos que el Ayuntamiento está obligado a prestar”. Ahora bien, le reprochó nuevamente al Ayuntamiento que el plan de ajuste continúe reflejando una subida sustancial de los ingresos en sucesivos ejercicios y, por el contrario, no refleje aumentos del gasto. “Si nos está subiendo la cesta a todos los ciudadanos, eso no se puede decir”, advirtió.

Raúl Ruiz-Berdejo (Izquierda Unida) reiteró en la solución transitoria que supone este crédito —lo calificó como “parche” y “balón de oxígeno”— sin que aún se haya afrontado el problema real de las deudas y de la financiación de las entidades locales. En este sentido, indicó: “En este país hemos salvado a la banca privada, pero sigue pendiente salvar a los ciudadanos y a los ayuntamientos”.

Finalmente, Kika González, edil de Ganemos Jerez, también hizo mención de la necesidad de que se le dé al Ayuntamiento una “solución definitiva” a su situación económica. “Esto es una solución temporal, pero hay que trabajar de verdad para resolver el problema”, enfatizó.