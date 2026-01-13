El Ayuntamiento de Jerez prorroga el descuento del 50% en los bonos y tarjetas monedero de los autobuses urbanos hasta el 31 de diciembre de 2026

La junta de gobierno local ha aprobado la continuidad de la reducción del precio de los abonos de transporte y títulos multiviajes, de los servicios de transporte urbano (excluidos el billete de ida y vuelta) en un porcentaje de un 50% respecto a la tarifa habitual, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

La bonificación de este 50% se aplica en la tarjeta multiviaje, en los usuarios con tarjeta azul y a las tarjetas mensual, solidaria, joven y de familia numerosa.

La reducción de tarifas por la prestación del citado servicio público viene recogida en el Real Decreto-ley 17/2025 de 23 de diciembre, de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje.

Con la prórroga de esta medida se pretende seguir incentivando el uso del transporte público como modo de desplazamiento cómodo y sostenible, tal y como ha subrayado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, que la enmarca dentro de los objetivos del gobierno municipal de modernizar y renovar el 100% de la flota de autobuses urbanos.

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha recordado el reciente acuerdo adoptado por el pleno del pasado 5 de enero para ratificar el compromiso presupuestario que garantiza la compra de 25 autobuses que se sumarán a la flota actual, que ya cuenta con 25 nuevos vehículos circulando totalmente nuevos y que fueron adquiridos durante el pasado año.

Además, los recientes datos de crecimiento del número de viajeros en 2025 del 4,61% respecto a 2024 hasta alcanzar los 4.894.506 de usuarios, refuerzan esta apuesta del gobierno de García-Pelayo por el transporte público sostenible y a un precio asequible.