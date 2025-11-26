El Ayuntamiento de Jerez puntualiza que trabaja en la eliminación de roedores en Los Villares desde hace varios meses con resultados positivos

El Ayuntamiento de Jerez ha salido al paso de las informaciones trasladadas por el PSOE de Jerez sobre la presencia de roedores en Los Villares, recordando que "se sigue trabajando, a través de la Delegación de Protección Animal, y también conjuntamente con la Junta de Andalucía, en las labores de desratización y desinsectación dentro de la campaña puesta en marcha en todo el término municipal, incluida esta zona de la ciudad, como bien se informó la pasada semana, cuando se actuó también en el entorno de Croft y en la urbanización de Montealto dando respuesta a la demanda vecinal".

"Por ello, no se entiende que el PSOE use una foto de roedores muertos (algo habitual cuando se han hecho labores de desratización y desinsectación con un resultado favorable), queriendo generar confusión e, incluso, desinformación, entre unos vecinos que están puntualmente en contacto con la delegada del ramo, Carmen Pina, y con todos sus técnicos y los operarios de la empresa Lokímica, concesionaria del servicio, con diferentes reuniones en los últimos meses", señalan desde el Consistorio.

"Concretamente, Lokímica, están actuando desde el mes de abril en el refuerzo del control de plagas tanto de insectos como de roedores. Estos trabajos se centran tanto en el alcantarillado como en los imbornales y en las calles del todo el término municipal", añade la nota municipal, que especifica que "concretamente en Los Villares, la presencia en las últimas semanas es, prácticamente, diaria, lo que ha hecho que se vean resultados positivos con la bajada de incidencias. Además, de manera coordinada con la Delegación Territorial de Agricultura, se está trabajando para que la Junta de Andalucía también refuerce el control".

"Cabe destacar que en la primera quincena del mes de noviembre Lokímica ha ejecutado un total de 67 servicios adicionales de control de plagas (32 de desratización; 32 de desinsectación de insectos y otros como control de palomas, hormigas y ratones en instalaciones específicas) con una tasa de resolución global de incidencias del 98% (Ejecutadas + Verificadas), por lo que nunca se ha dejado de trabajar en el control de plagas, con un servicio es constante en el tiempo y campañas regulares a lo largo del año, con intervenciones realizadas como respuesta a los avisos y notificaciones de los ciudadanos con el objetivo de atender sus demandas lo antes posible", asegura el Ayuntamiento.

"Se trabaja con el objetivo principal de optimizar el servicio de desinfección, desinsectación y desratización para erradicar las plagas y prevenir su aparición en la ciudad y en la zona rural, con un excelente trabajo de Lokímica, que realiza un gran esfuerzo para responder con prontitud a la ciudadanía", explica el comunicado, que prosigue sbrayando que "es importante la colaboración ciudadana para notificar incidencias y para mantener medidas preventivas como respetar los horarios de basura y depositar la misma dentro de los contenedores".

Además de las zonas mencionadas, "en estos últimos meses también se han atendido centros educativos como Mesas de Asta, San José Obrero, Sagrada Familia, Antonio de Nebrija, Arana Beato, Pío XII, Andrés de Ribera y El Retiro. Igualmente se han ejecutado labores de desinsectación en viviendas sociales en la Avenida Blas Infante, Calle Nueva y Plaza de la Estación. Las barriadas atendidas en desratización han sido: La Granja, San José Obrero, La Milagrosa, Las Flores, La Constancia, Vallesequillo II, Residencial La Marquesa, Urbanización Buganvilla y Montecastillo", finaliza el Ayuntamiento.