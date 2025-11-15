El Ayuntamiento de Jerez solicitará el levantamiento de la suspensión cautelar de la ZGAT

El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado que tiene previsto solicitar el levantamiento de la medida cautelar sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspendió de manera cautelar la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a efectos de horarios comerciales.

Para tal fin, desde el gobierno municipal han señalado que se está concertando para esta próxima semana una reunión con los sindicatos y sus gabinetes jurídicos, a fin de seguir la línea de consenso que "siempre ha establecido con este asunto" y que quedó ratificado en una reunión mantenida este pasado martes por la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Desde el gobierno municipal han aclarado que el Ayuntamiento de Jerez no puede recurrir este auto porque, a pesar de haberlo solicitado en su día, la pieza separada (la referida a las medidas cautelares) se cerró antes de que el TSJA tuviera por personado al Ayuntamiento, por lo que no dio traslado de la misma y, por tanto, ahora no hay posibilidad de recurrir el auto de suspensión cautelar de la resolución de 2025.

El Ayuntamiento de Jerez insiste en la necesidad de personarse al considerar necesario tener la oportunidad de ser oído para la adopción de dicha medida.