La Junta recurrirá el auto que anula cautelarmente la ampliación de días de apertura comercial en el centro de Jerez

La Junta de Andalucía va a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspendió de manera cautelar la Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT). El organismo autonómico lo hará antes del próximo martes, fecha en la que se cumple el plazo, según confirmaron fuentes de la Consejería de Empleo a Diario de Jerez.

Días atrás, este medio adelantó que el alto tribunal andaluz ha dejado sin validez la ZGAT que la administración regional aprobó en julio, una figura con la que solo permitía que los grandes espacios comerciales del centro de la ciudad pudieran abrir todos los domingos y festivos de Semana Santa y de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, además del fin de semana de Gran Premio, aunque este último lo autorizaba en toda la ciudad.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) presentó un recurso donde solicitó, además, la suspensión temporal de la declaración. Así, en un auto fechado a principios de este mes de noviembre, el TSJA aceptó esta medida cautelar por lo que la ciudad se queda sin declaración de ZGAT hasta que este tribunal no se pronuncie sobre el fondo de la controversia.

No obstante, el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal andaluz cabía recurso, posibilidad a la que ahora se acogerá la Junta con la pretensión de que se mantenga el statu quo, al menos hasta que haya sentencia. Fuentes de la Consejería señalaron que su gabinete jurídico continúa analizando el auto y apurando los plazos para presentar el escrito a principios de la próxima semana.

Eso sí, por el momento, la Junta sigue sin pronunciarse, al menos públicamente, sobre la situación en la que quedan los días de apertura comercial autorizados en Jerez tras el pronunciamiento del TSJA. Las partes implicadas, mientras tanto, tienen interpretaciones contrapuestas. Así, por un lado, están el Ayuntamiento y los sindicatos con representación entre el colectivo de trabajadores, que sostienen que a día de hoy en Jerez las grandes superficies solo pueden abrir los 16 festivos autorizados para todo el año que contempla la normativa andaluza para toda la comunidad autónoma. En cambio, la patronal de la distribución señala que este auto ha propiciado que haya libertad de horarios en todo el municipio dado que no hay ZGAT vigente.

Por el momento, ninguna gran superficie comercial ha modificado sus días de apertura y, por el momento, todas anuncian que el siguiente festivo que abrirán será el próximo domingo día 30.

Anged: "Rige la libertad horaria"

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución ha señalado en un comunicado emitido este viernes que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha adoptado una media cautelara para "evitar perjuicios de difícil reparación mientras se resuelve el fondo del recurso presentado" por esta entidad. En este sentido, considera que la Ley de Comercio Interior de Andalucía establece que en el caso de una ciudad como Jerez, con una población de más de 100.000 habitantes y más de 600.000 pernoctaciones en establecimientos hoteleros al año, "mientras esté suspendida la ZGAT, rige la libertad horaria en todo el municipio".

Por lo tanto, afirma que el auto permite que "las empresas puedan prestar servicio a sus clientes en domingos y festivos, estableciendo la libertad horaria a Jerez hasta que haya sentencia firme". Así, afirma que los comercios "pueden determinar libremente los domingos y festivos de apertura, sin las limitaciones impuestas por la ZGAT suspendida" y "los consumidores disponen de más opciones para organizar sus compras, facilitando la conciliación y el acceso a servicios en fines de semana y festivos".

Por último incide en el "impacto económico y social" positivo de la libertad comercial dado que "es una herramienta clave para dinamizar la economía local, crear empleo y responder a las necesidades de los ciudadanos y visitantes". "La suspensión cautelar de la ZGAT en Jerez es una oportunidad para avanzar hacia un modelo más flexible, competitivo y adaptado a la realidad social y económica de Andalucía", concluye la entidad.

Sindicatos: "Estaremos vigilantes"

En días pasados, Ayuntamiento de Jerez y sindicatos mantuvieron un encuentro donde acordaron mantener un posicionamiento unitario en esta controversia jurídica incidiendo en que ahora debe aplicarse en Jerez la normativa autonómica de aperturas estableciéndose que solo puedan abrir los 16 festivos que cada año establece el organismo autonómico.

Precisamente, CCOO emitió un comunicado este viernes incidiendo en esta postura y acusando a Anged de mantener una "posición irracional" que está provocando, a su entender, que siga "dispuesta a seguir perjudicando los derechos de las personas trabajadoras del sector", además de "generar una gran inseguridad jurídica a decenas de empresas de la localidad, enturbiando el ambiente social de la ciudad que había conseguido una ZGAT fruto del consenso de todos los agentes municipales y sociales, más aún en un momento en el que la ciudad es candidata a la capitalidad europea de la Cultura 2031".

Por ello considera que, mientras el TSJA no se pronuncie definitivamente sobre el fondo de este asunto, "en CCOO estaremos vigilantes para garantizar que los derechos de las personas trabajadoras no se vean afectados ante la intención de alguna empresa de abrir en domingos y festivos, por lo que llevaremos a cabo las medidas sindicales y jurídicas oportunas". En este sentido, agregó: "El comercio debe responder no solo a la lógica del mercado, sino también a la justicia social y, sobre todo, al empleo digno".