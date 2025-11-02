Ayuntamiento y Obispado, pendientes del cementerio de Jerez

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha visitado, junto al obispo de la Diócesis, monseñor Rico Pavés, el Cementerio Nuestra Señora de La Merced. El objeto de la visita era comprobar el funcionamiento del dispositivo especial que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, precisamente con motivo de estas festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos y que finaliza este fin de semana.

En el marco de este dispositivo, el Ayuntamiento ha intensificado los trabajos de mantenimiento general en el camposanto, para recibir al gran número de ciudadanos y ciudadanas que acostumbran a visitar este espacio público y de memoria colectiva con motivo de estas fiestas.

Por un lado, se ha hecho especial hincapié en las labores de jardinería, con el corte de setos en las fosas comunes, la poda de las adelfas del recinto, la limpieza de palmeras con camión canasta y la retirada de residuos vegetales del cementerio musulmán. Del mismo modo se ha realizado el desbroce de hierbas en el perímetro exterior que comprende la fachada y el aparcamiento.

En cuanto a tareas destinadas a mantener la limpieza del camposanto, se han instalado 10 contenedores nuevos y se está procediendo a la recogida frecuente de residuos y al baldeo de los acerados y el acceso. Hay que destacar que estos trabajos constituyen un refuerzo de las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento que es realizan de forma continuada en el cementerio.

Además, este año los visitantes del Cementerio Nuestra Señora de La Merced han encontrado una nueva señalética, ya que por primera vez en 80 años se ha cambiado la señalización que se refiere a los distintos bloques, cuarteles y patios. Se ha trabajado también en el saneamiento de las cubiertas y paramentos de los bloques de nichos, se han sellado las grietas que se hayan podido producir y se han pintado las cornisas y paredes, con el objetivo de mejorar el entorno y los servicios públicos en el camposanto.

Asimismo, se ha intervenido en varios patios, una vez que estas labores de mantenimiento y mejora se desarrollan de forma continua, alternando las zonas de trabajo. Igualmente, se han desbrozado hierbas y malezas y se han limpiado todos los patios que componen el cementerio para mantener la dignidad del espacio de forma homogénea. Unas tareas que se vienen desarrollando desde hace meses y que en muchos casos hacía 80 años que se no se acometían.

Durante el dispositivo especial por la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos el Ayuntamiento ha reforzado el servicio de préstamo de escaleras, con 50 unidades más, y se han ubicado cinco zonas de venta de flores en el interior del camposanto.

Para poder recibir a los visitantes con mayor eficacia, desde el Servicio de Movilidad se ha renovado la señalización del espacio destinado al aparcamiento y a la parada de taxis. También el Servicio de Autobuses Urbanos ha puesto a disposición de la ciudadanía un servicio especial para desplazarse hasta el Cementerio Nuestra Señora de La Merced con itinerarios de ida y vuelta, entre los días 26 de octubre y 1 de noviembre, para facilitar los desplazamientos. Este servicio especial ha reforzado el servicio ordinario de la línea 7, que tiene en su recorrido parada final en el camposanto.

Por su parte, la Policía Local de Jerez se ha encargado en estos días festivos de la regulación del tráfico en las proximidades del cementerio, especialmente en los tramos horarios de mayor afluencia de público.