Azucarera niega el cierre de su fábrica de Jerez, que continúa como refinería dando empleo a 218 personas

Este miércoles COAG Andalucía lamentó en un comunicado "el cese definitivo —aunque la empresa lo defina como "momentáneo"— de la actividad en la Azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz)". Ante esta información, la empresa ha contestado subrayando que es "rotundamente falso".

La compañía informa que "en primer lugar, la fábrica de Jerez no está cerrada. Esta campaña continúa operando con normalidad como refinería, función que desempeña de forma ininterrumpida desde el año 2008 y dando empleo a 218 personas". "En segundo lugar, también es falsa la afirmación de que Azucarera vaya a invertir 42 millones de dólares en Paraguay para trasladar parte de su producción a ese país. No existe ningún plan de deslocalización ni inversión de ese tipo", añade.

"Lamentamos la difusión de estas informaciones erróneas, que generan confusión entre los agricultores, el sector y la sociedad en general, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y el desarrollo sostenible de nuestras operaciones en España", remarca Azucarera en su comunicado.