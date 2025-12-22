El último fin de semana de zambombas en Jerez deja ocho denuncias por micciones y una por ‘botellón’

Agentes de la Policía Local de Jerez en el centro histórico de la ciudad

La Policía Local de Jerez, durante el quinto y último fin de semana de zambombas en la ciudad ha realizado, entre otras actuaciones, cuatro sanciones por delitos contra la Seguridad Vial en la zona del casco histórico.

En este sentido, se han realizado controles de alcoholemia, con dos positivos administrativos sobre un total de 30 pruebas en una de las calles de acceso y salida del centro.

8 denuncias por micciones en la vía pública y 1 por ‘botellón’

Sobre las infracciones contra la ordenanza municipal al respecto de la práctica del ‘botellón’ y de las micciones en la vía pública, en ambos casos con sanciones de 100 euros por cada infractor, han sido 8 las denuncias interpuestas por micciones en la vía pública, concretamente en la plaza de San Marcos y su entorno.

De igual manera ha habido una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública perturbando la seguridad ciudadana (‘botellón’) en la citada plaza de San Marcos y desalojo de jóvenes que portaban bolsas con bebidas alcohólicas en la plaza de La Asunción.

En el entorno de la plaza de San Marcos además se ha denunciado a una persona por negativa a identificarse ante los agentes de la autoridad.

Asimismo, la Policía Local de Jerez ha detenido a un hombre en una calle céntrica próxima a San Mateo por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

El filiado portaba una botella con intención de agredir a otra persona en el momento de la actuación de los agentes.

Se le intervino además un trozo de hachís.

7 intervenciones con carácter humanitario

En el apartado denominado de ‘Servicios Humanitarios’, la Policía Local ha realizado 7 intervenciones.

En dos casos por sendas caídas sin mayores consecuencias en la plaza del Arenal.

En otro caso se localiza al padre de un menor que se encontraba indispuesto en otra calle céntrica, y en los restantes cuatro casos por personas en estado ebrio que precisan atención sanitaria y que son atendidos en primera instancia por los agentes mientras acceden los servicios de emergencias.

En lo referente a las actas de inspección en establecimientos públicos, la Policía Local ha comprobado la validez de los permisos de una zambomba autorizada en el entorno de San Mateo, y se ha elevado acta a un establecimiento en la zona de Chapín Norte que carecía de autorización para ocupación de vía pública, seguro de veladores y que permitía fumar a su clientela en lugares donde se prohíbe.

De igual manera se ha denunciado al titular de un establecimiento ubicado en una céntrica plaza por dispensar bebidas para consumir fuera del mismo.

Otras actuaciones: un detenido por quebrantar una orden de alejamiento

En otro orden de cosas, también este fin de semana la Policía Local de Jerez ha realizado una detención, a través de la Unidad de Seguimiento de Violencia de Género, tras haber quebrantado presuntamente la orden de alejamiento en vigor.

El detenido fue trasladado a un Centro de Salud y la víctima es trasladada a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para la interposición de la correspondiente denuncia sobre los hechos ocurridos.

El filiado, que también fue trasladado a la citada comisaría tras salir del centro médico, había amenazado y gritado desde el portal de la casa a su pareja.

Se da la circunstancia de que el día anterior, según testigos presenciales, había destrozado mobiliario, gritado y amenazado a la mujer, personándose en la vivienda también efectivos de la Policía Local, procediendo a su detención por un presunto delito de malos tratos psicológicos.

Ambos fueron trasladados a un Centro de Salud donde se expidió el pertinente parte de lesiones y trasladados a la Comisaría para sus respectivas declaraciones.