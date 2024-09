La Banda Municipal no acompañará a la Virgen de la Merced en su salida procesional

El delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, ha confirmado este lunes que la Banda Municipal de Música no acompañará a la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad, en su salida procesional de este martes 24 de septiembre. En su lugar, será la Banda de Música de Dos Hermanas 'Santa Ana' quien acompañe la procesión.

Sobre este hecho, Francisco Zurita ha explicado sobre este hecho que "lo que no íbamos a dejar es que nuestra patrona fuera sin música. Nuestra patrona se merece música y aunque hubiese sido deseable que la acompañara la Banda Municipal de Música, no ha sido posible. Este gobierno ha sido, en muchos años, el que más ha hecho, con datos, con números, con reuniones y voluntades futuras, por la Banda Municipal, pero no se ha podido solucionar".

Zurita habló también sobre la denuncia de los músicos, realizado en un comunicado este lunes, sobre su situación. "Es cierto que ahora mismo no había director porque está de baja paterna, pero había un acuerdo para tratar de solucionar las cosas, de hecho se está trabajando en ello y lo saben. Desde este gobierno reitero la voluntad de sacar adelante la Banda Municipal porque creo que es histórica, y la ciudad se lo merece. De todos modos, vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que todo se arregle".