La Bici Crítica de Jerez cumple dos años

La Masa Crítica o Bici Crítica es un fenómeno ciclista que tiene lugar todos los meses en numerosas ciudades del mundo. Su finalidad es introducir la movilidad sostenible en el debate público, y mejorar la seguridad de los ciclistas confiando en que se está más seguro cuando se está en grupo.

El origen del término viene del documental ciclista 'The return of the Scorcher' (1992), donde se aplica el término al fenómeno de acumulación de ciclistas en los cruces no regulados, hasta formar un número suficiente, una masa crítica, que les permita cruzar todos juntos con seguridad.

Ese mismo año en San Francisco empezaron a organizar Masas Críticas, en un año llegaron a ser unos 500 ciclistas. A partir de ahí el fenómeno se fue extendiendo por otras ciudades de EE.UU. y después por todo el mundo (actualmente más de 300 ciudades).

En el caso de Jerez, este movimiento se vio impulsado por la iniciativa de Hanna Martínez, una activista germano española que promovió a comienzos del 2022, fundamentalmente, desde las redes sociales, la cita mensual del primer domingo de cada mes para pedalear, de una forma festiva, pero al mismo tiempo reivindicativa por las calles de Jerez.

Desde entonces "un grupo de incondicionales, aunque varían en número y asistencia, han venido circulando fielmente, de forma amistosa y pacífica, todos los primeros domingos de mes por nuestra ciudad".

Desde el principio, según detallan, "se han respetado unas premisas en la convocatoria, que 'La Masa Crítica' sea apta para toda la familia y así promover la convivencia y el respeto como garantes de la vida, poner el cuidado del medio ambiente en el centro de sus objetivos, y para ello, crear una ciudad más saludable y amable".

La Masa Crítica realiza, de alguna manera, "una labor pedagógica a favor de la bicicleta y eso que se ha venido en llamar la movilidad sostenible". Y en este sentido, "responde a lemas como: 'No bloqueamos el tráfico, somos tráfico', o 'Usa la bici a diario, celébralo una vez al mes'.

En esta ocasión, la Masa Crítica de Jerez celebrará un paseo colectivo con una posterior convivencia desde las 11:30 horas en la plaza de las Angustias. Habrá concurso de disfraces, baile y juegos