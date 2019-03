El 'Brexit' mantiene en jaque al vino de Jerez

Ya sea en su versión light o en la vertiente a las bravas, el ‘Brexit’ es un rompecabezas difícil de resolver que está dando más de un problema a las bodegas de Jerez. La preocupación por la indecisión de Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea (UE) crece en el sector del vino y el brandy de Jerez, en el que se da por hecho que, con o sin acuerdo, el divorcio no saldrá gratis.

El temor a un ‘Brexit’ duro ha disparado los envíos de vinos españoles en los últimos meses hacia Reino Unido, también en Jerez, donde algunas de las principales bodegas se anticipan a los riesgos de posibles problemas aduaneros en la frontera, caso de Sánchez Romate y Grupo Caballero (Lustau), los primeros por decisión propia y los segundos a demanda de su importador.

Otras bodegas jerezanas, como Fundador, que también ha valorado esta posibilidad, prefieren esperar no obstante a que se sucedan los acontecimientos, pues existe la sensación generalizada de que poco se puede hacer ante el ‘Brexit’.

Todo está en el aire. Tras el rechazo del Parlamento británico a la salida sin acuerdo y en un escenario de incertidumbre total, en el que caben desde la prórroga para la retirada hasta un nuevo referéndum sobre el ‘Brexit’, pasando por la convocatoria de elecciones en Reino Unido, el sector está muy pendiente del embrollo en el que se ha metido el que a día de hoy es el principal mercado exterior del vino de Jerez y el sexto para el brandy.

"La incertidumbre no ayuda en nada a los operadores del sector", que teme las consecuencias tanto de la devaluación de la libra, que vienen sufriendo desde que se aprobó el Brexit, como de la política de impuestos que adopte el Reino Unido, explica César Saldaña, director general de los consejos reguladores del vino y el brandy.

Precisamente, ayer en el pleno del brandy se abordó la cuestión del Brexit y se informó de las últimas notificaciones de organismos europeos y del Reino Unido que apuntan al mantenimiento del arancel '0' para el vino y para todas las bebidas espirituosas, salvo el ron, los próximos doce meses y a expensas de cómo se resuelva el enredo.

Los primeros informes sobre el impacto económico del ‘Brexit’ sitúan a España entre los principales países afectados, con los sectores agroalimentario y de la automoción al frente. El vino y el brandy de Jerez carecen aún de estimaciones sobre el posible impacto, difícil de precisar aún, si bien Saldaña considera más que probable el encarecimiento a medio-largo plazo de las bebidas, en general, y de los productos del Marco, en particular.

No en vano, al margen de mantenerse las previsiones de devaluación de la moneda, el director del Consejo significa que “está claro que el Reino Unido repercutirá el coste de su salida vía impuestos”, y el alcohol, en este sentido, es uno de los productos más sensibles a cualquier aumento de la presión fiscal.

Según Saldaña, “nuestra posición relativa no tendría por qué verse afectada, pero habrá que ver cómo quedan los productos de países que, como Australia, forman parte de la Commonwealth y que seguramente tendrán un trato preferencial”, por lo que los vinos europeos estarían en situación de desventaja a la hora de competir en el mercado británico.

Por otra parte, y desde el punto de vista promocional, el Consejo Regulador mantiene la nueva estrategia promocional del vino de Jerez para el trienio 2018-2020, que se desarrolla a través de una campaña que pone el foco en los mercados español y británico, en concreto en Madrid y Londres.

“En principio, el ‘Brexit’ no está afectando a la campaña, que se mantiene”, afirma el responsable de la institución jerezana del vino, quien puntualiza, no obstante, que “el Reino Unido está en tierra de nadie, en el sentido de que ahora mismo no es un mercado interior –comunitario– ni un tercer país”, lo que dificulta la posibilidad de acogerse a las ayudas con las que el Consejo llega a duplicar su presupuesto de promoción.