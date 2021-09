La Junta desestima el recurso de Estévez contra el cambio de reglas de juego del vino de Jerez

"No vamos a parar hasta que no se dé marcha atrás". Bodegas José Estévez –Real Tesoro, Valdespino y La Guita– anunció ayer a través de su presidente, José Ramón Estévez, su firme decisión de agotar la vía administrativa y, en última instancia, la judicial en su cruzada contra el acuerdo sectorial refrendado por el pleno del Consejo Regulador, que implica cambios sustanciales en las normas de funcionamiento interno de las Denominaciones de Origen Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. En concreto, el acuerdo consagra la equiparación de las zonas de producción y crianza del Marco de Jerez, la prohibición de la crianza de Fino en Sanlúcar de Barrameda y uso del Bag in Box.

El anuncio se produce tras la desestimación del recurso de alzada presentado por Estévez ante la Consejería de Agricultura contra la totalidad del contenido del acuerdo sectorial, rechazo con el que el grupo bodeguero contaba de antemano, entre otros motivos, explicó su presidente, porque el pleno del Consejo no ha adoptado aún ninguna decisión, como puede ser una modificación de los pliegos de condiciones, que requiera la aprobación de la Administración autonómica.

"El recurso de alzada es sólo un aviso de lo que vendrá si no recapacitan y reaccionan", prosigue José Ramón Estévez, quien considera que el Consejo Regulador "ha emprendido un camino sin retorno que atenta contra la imagen y la calidad del vino de Jerez, contra su trazabilidad, rentabilidad y contra la salud de los consumidores".

"Quieren vender los vinos más caros y lo envasan en plástico sin control y sin nada, porque el Consejo no tiene medios para garantizarle al consumidor que lo que va a consumir es vino de Jerez", señala el bodeguero en alusión a la autorización del uso del Bag in Box para su transporte a la hostelería y la restauración local aprobada por el plenario del Consejo en su sesión del pasado martes.

Estévez recuerda, en este sentido, que la decisión aprobada por mayoría absoluta en el pleno atenta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ratificada por el Tribunal Supremo, que prohíbe el uso del Bag in Box para la comercialización de los vinos de Jerez.

"En lugar de velar porque se cumpla el fallo judicial, el Consejo trata de sortear la sentencia con una decisión dramática y sin que los propios socios de las organizaciones que la apoyan sean conscientes de la trascendencia que puede tener para la Denominación de Origen, ya que pone en peligro la generación de recursos y riqueza en el sector", asegura.

La firma bodeguera jerezana, cuyo vocal independiente fue el único de los veinte representados en el pleno del vino que votó en contra del acuerdo sectorial, queda a la espera de acontecimientos para activar otras vías administrativas y/o judiciales, si bien el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha admitido a trámite la denuncia presentada por Estévez al respecto. Según el presidente del grupo bodeguero, la reclamación se basa en la aprobación sin debate previo por parte del máximo órgano de representación del Consejo Regulador de unos acuerdos sectoriales negociados con la participación del presidente de la institución del vino, no así de una de las bodegas –Estévez– con más existencias de vino, que además es de las mayores comercializadoras y el principal viticultor del Marco.