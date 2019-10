Las 'Bodegas Artesanas de Sanlúcar' deciden vender manzanilla fuera de la DO

La Asociación de Bodegas Artesanas de Sanlúcar de Barrameda (Asaba) ha elevado consulta a la Junta de Andalucía para comercializar sus vinos como manzanilla descalificada sin el amparo de la Denominación de Origen (DO). Gabriel Raya, portavoz de la asociación que integra a siete de las 21 firmas bodegueras sanluqueñas –Yuste, Herederos de Argüeso, Hidalgo-La Gitana, La Cigarrera, Barón, Elías González y Sánchez Ayala–, hizo pública la decisión adoptada por este colectivo en una mesa redonda sobre la situación del sector participada por responsables de Coag y los viñistas independientes de Asevi-Asaja.

“No renunciamos a la DO Manzanilla ni a la DO Jerez”, pero “tras lo que consideramos una clara y manifiesta restricción a la libre competencia, durante el pasado mes de julio y tras varias reuniones con la Consejería de Agricultura hemos trasladado por escrito a la consejera Carmen Crespo nuestra dolorosa decisión de comercializar nuestros vinos fuera de nuestra propia Denominación de Origen”, explicó Raya durante su intervención.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el uso del ‘Bag in Box’ para la comercialización de la manzanilla en contra de la postura defendida por este colectivo ha sido el detonante de una decisión que, según el portavoz de las ‘bodegas artesanas de Sanlúcar’ también responde tanto a la prolongada caída de ventas del sector como al encorsetamiento de las normas del Consejo Regulador.

En declaraciones a este medio, Raya indicó que están a la espera de que la Junta se pronuncie para empezar a vender sus vinos fuera de la Denominación de Origen –la idea es que una parte se seguiría comercializando como manzanilla amparada y otra parte se descalificaría para su venta sin el uso de los envases y nombres protegidos por la DO– en los términos que consideren oportunos, porque "no nos queda otra vía".

Gabriel Raya: "No renunciamos a la DO, que esperamos cambiar desde dentro, pero no nos queda otra vía”

Cabe recordar que los integrantes de Asaba ya sacaron al mercado en su día manzanilla descalificada envasada en ‘Bag in Box’, que finalmente tuvieron que retirar toda vez que la normativa europea prohíbe comercializar vinos generosos, como es el caso, sin el amparo de una Denominación de Origen.

Los manzanilleros confían, no obstante, en que la Consejería les indique ahora el camino para poder llevar a la práctica su decisión, para lo que, según el portavoz, han planteado varias posibilidades. “En cuanto nos digan, empezamos a descalificar y a vender el vino”, significó el portavoz, no sin aclarar que con esta medida pretenden únicamente adaptarse a la demanda de sus clientes a fin de poder servirles el vino “en los envases que nos piden, incluido el Bag in Box, pero no solo”.

Entre los factores que determinan la difícil situación actual de estas bodegas, Gabriel Raya también aludió durante su intervención en la mesa redonda a la “presencia testimonial” de la manzanilla dentro del Consejo Regulador, donde cuenta con un único vocal de los veinte que se sientan en el pleno del vino, así como a la estrategia de promoción de la institución durante décadas, “basada en los vinos de Jerez sin hablar de la manzanilla”.

“Esta falta de promoción específica la ha llevado a ser una gran desconocida” pero tiene “un mercado potencial y posibilidades enorme”, dijo el portavoz, quien recordó que la manzanilla es líder absoluta en el mercado nacional, como más del 55% del volumen total de ventas de los vinos amparados, mientras que la constante pérdida de cuota de mercado de la DO Jerez y la caída progresiva de vinos como el cream, el fino y el medium, principalmente en el mercado exterior, han llevado a la manzanilla a liderar las ventas globales y ser el producto más vendido de todo el Marco de Jerez”.

El portavoz de las ‘bodegas artesanas’ expuso que seguirán vinculadas a la DO, “donde esperamos poder cambiar desde dentro, con el apoyo de Asevi-Asaja y las cooperativas, las barreras inamovibles que desde hace años parecen llevar al Marco a su situación insostenible actual. Pero en estos momentos nos encontramos a la espera de que se adopten por parte de la Junta de Andalucía las medidas ya planteadas a muy corto plazo que nos permitan libertad de envase, siempre renunciando, de momento, a los términos protegidos dentro del Marco”.

El vicepresidente de Asevi-Asaja, Francisco Galán, y el presidente de Coag-Cádiz, Miguel Pérez, también fueron muy críticos con la situación actual del sector y la falta de rentabilidad de los viticultores. A título personal, Galán aseguró a este medio que “hay que defender la venta de los vinos como sea, por lo que si la forma es salirse del Consejo para vender más...”. Según el responsable de Asevi, “el sector está en la ruina y para salvar la DO todos tenemos que poner de nuestra parte y yo, personalmente, estoy a favor de todo lo que sea aumentar ventas”.

En calidad de vicepresidente de los viñistas independientes, Galán calificó la sesión de “muy interesante”, al tiempo que apuntó a la falta de rentabilidad y a la de relevo generacional, consecuencia de la anterior, como claves de la situación actual del sector.