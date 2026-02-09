Bomberos de Jerez colaboran en el rescate de un caballo caído en una piscina en El Puerto

El caballo, tras ser rescatado de la piscina en El Puerto por bomberos de la localidad y de Jerez

Los distintos parques de bomberos del consorcio provincial se afanan estos días en el rescate de personas y todo tipo de animales que padecen las consecuencias del temporal y que sigue azotando a diversas poblaciones, entre ellas, a Jerez de la Frontera.

En últimas fechas los efectivos han rescatado tanto a mascotas como al numeroso ganado que habita, entre otras ubicaciones de la provincia de Cadiz, la zona rural de Jerez de la Frontera.

Una de las últimas operaciones de salvamento llevadas a cabo por miembros del CBPC, ha tenido lugar en El Puerto de Santa María con la liberación de un caballo, que había caído en una piscina privada de una vivienda particular situada en el Pinar de Coig de la citada localidad.

Seis efectivos de los parques de bomberos de Jerez y El Puerto se desplazaron en cuatro vehículos, uno de ellos con una grúa incorporada, hasta el lugar de los hechos la mañana de este lunes 9 de febrero, en torno a las 09:00 horas y tras una llamada al servicio de emergencias.

A su llegada, el doble retén de bomberos procedió a vaciar la piscina en primer lugar para facilitar las labores de salvamento.

El equino, pese a su mal aparente estado de salud, por el frío y la posible caída al agua, no presentaba heridas.

También se personó una patrulla de la Policía Local de El Puerto.