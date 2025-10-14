Buscan a una conductora que colisionó con un ciclista en la avenida Lebrija, de Jerez

El pasado jueves, 9 de octubre a las 13:15, R.C.P. circulaba con su bicicleta, una Conor de modelo 8500 blanca con motivos rojos, de camino al trabajo por la avenida de Lebrija, dirección avenida de la Ilustración. Justo cuando se incorporaba a la circulación giratoria haciéndolo por el carril exterior se vio sorprendido por un vehículo que también circulaba por la glorieta, pero por el carril más interior. “En su afán por abandonar la glorieta hacia su derecha, invade su carril de circulación e interponiéndose en su trayectoria. Pese a frenar su bicicleta, resultó del todo imposible eludir la colisión, produciéndose de forma frontolateral”. Como consecuencia de ello, “perdió la verticalidad cayéndose sobre la calzada”, reza en la denuncia. Además, consta que debido al impacto, su reloj se desprendió de su mano “sufriendo severos desperfectos”.

Pese al impacto, el usuario de la bicicleta pudo incorporarse. La conductora del vehículo, de unos 30 ó 40 años de edad, se interesó por el estado de salud del ciclista y le ofreció ayuda. El denunciante “rehusó su asistencia, ya que, iba tarde a su puesto de trabajo”. A pesar de ello, la conductora le proporcionó su número de teléfono con el fin de cumplimentar el parte de datos para las respectivas compañías aseguradoras.

Una vez en su puesto de trabajo, comenzó a sentirse mal por lo que acudió a la mutua del trabajo, que, a su vez, lo derivó al Hospital de Jerez donde le dieron el alta tras ser sometido a pruebas de imagen.

El denunciante ha querido contactar con la otra implicada en el siniestro, con resultado infructuoso, dado que, el teléfono se encontraba apagado o fuera de cobertura y, posteriormente, un varón que dijo ser de Valencia atendió la llamada y aseguró desconocer y tener vinculación alguna con los hechos.

El afectado, con collarín y escayola en el brazo debido a una fractura en la muñeca, solicita ayuda. Es por esto, que da a conocer los sucedido por si alguien fue testigo del accidente y puede identificar al vehículo o a la propia denunciada, “ya que, dio un teléfono erróneo, a lo mejor, por los nervios”, matiza el abogado del denunciante, Daniel García Román. Si es así pueden ponerse en contacto con nosotros Anyda juridico-Fincas, enviando un correo electrónico a anyda.daniel@gmail.com.

El vehículo que “arrolló” la bicicleta era una Volswagen de poca altura, largo de carrocería y de color azul.

El denunciante ha solicitado, además, la revisión de las cámaras de tráfico cercanas a la zona del siniestro, por si estas pudieran arrojar datos esclarecedores.