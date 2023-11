"La calle Nueva de Jerez, cuna del cante, está en llamas vivas"

La droga y la inseguridad están llevando a la calle Nueva a su 'desaparición'. A su desaparición como calle cuna del cante, al adiós total, y parece que por ahora definitivo, de esas reuniones vecinales en los patios de las casas, donde las palmas por bulería eran la banda sonora y el buen ambiente reinaba entre sus paredes. Ahora, ¿se atreve a pasear por la calle Nueva? La mayoría respondería que no.

La Asociación Cultural Calle Nueva y Cantarería es un colectivo que lucha por recuperar "estas joyas de Jerez". Ramón Soto, de la entidad, asegura que la calle Nueva era una "calle familiar, flamenca, gitana. Nunca había problemas". "El problema viene cuando se construyen edificios y se quedan vacíos y se van ocupando ilegalmente. Y no digo que todo el mundo que ocupa es malo, pero sí entra en el barrio mucha delincuencia", subraya Soto.

"Hay que meterle mano ya a esto de forma definitiva. Nosotros tenemos un proyecto para la zona y es muy necesario porque la calle Nueva tiene historia suficiente flamenca, cultural e incluso taurina para buscarle una solución. Debería ser un sitio de obligada visita para los turistas. No hay sitio en el mundo que haya dado a tantos artistas en una misma calle. Toca devolver a Nueva todo lo que esta calle ha dado a Jerez, porque ahora mismo, la cuna del cante está en llamas vivas", lamenta Soto.

Federico de la Cuadra, de la asociación Jerez por Santiago, añade que proteger la calle Nueva debería ser "un tema prioritario, porque ahora está muy peligrosa". "El aumento de la venta de drogas está provocando que la gente del barrio se vaya de allí, se está despoblando de las familias de siempre porque se está haciendo la vida imposible".

"Esto no es una cuestión de ahora, este problema viene de mucho tiempo atrás y aunque con el Ayuntamiento se ha hablado del tema aún no se ha conseguido erradicar el problema, subraya De la Cuadra, quien puntualiza que "cuando los visitantes van buscando rincones relacionados con el flamenco y vemos que en su cuaderno o en el mapa tienen señalada la calle Nueva, le decimos que mejor no vayan por los robos. Se está haciendo mucho daño al barrio".

Desde Jerez por Santiago remarcan que "esta calle está grabada en el alma de muchos jerezanos y a muchos les gustaría volver a ella, pero no pueden. La droga y todo el ambiente que la rodea es un problema que además se va extendiendo al barrio... ¿Una solución? Presencia policial constante e instensa. Vigilancia, vigilancia y más vigilancia. Que la gente que compra deje de ir porque sepa que estará controlada, dejar morir el negocio de la droga y que se vayan. Es el único camino".