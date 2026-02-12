La Cámara de Comercio de Jerez conmemora su 140 aniversario

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jerez de la Frontera ha presentado el programa de actos conmemorativos de su 140 aniversario, una efeméride que se desarrollará a lo largo de 2026 bajo el lema '140 años aportando valor' y que pondrá en relieve el papel histórico y actual de la institución como motor de desarrollo económico y social del territorio.

Durante la rueda de prensa, el presidente de la Cámara, Javier Sánchez Rojas, subrayó el carácter simbólico y estratégico de esta conmemoración: “Lo que queremos es que mirando al pasado y, homenajeando y dando las gracias a todos los que han hecho posible llegar hasta aquí, con ese agradecimiento proyectar una Cámara mejor”. En este sentido, destacó que el aniversario no solo tiene una dimensión institucional, sino también humana, vinculada al reconocimiento del esfuerzo empresarial que ha contribuido al progreso de Jerez a lo largo de más de un siglo.

Javier Sánchez Rojas explicó además que la programación se extenderá a lo largo de todo el año 2026, dado que la fecha oficial de creación de la Cámara es el 31 de diciembre. “Esta conmemoración tendrá lugar a lo largo del año porque la fecha de creación fue el 31 de diciembre”, señaló, justificando así un calendario de actividades que permitirá dotar de continuidad y mayor alcance a los actos previstos. “Estamos haciendo cosas que serán en beneficio de la ciudad”, añadió, poniendo el acento en la vocación de servicio público y en el impacto positivo que estas iniciativas tendrán en el conjunto del tejido económico y social.

En este contexto, el presidente quiso poner en valor la misión estructural de la institución dentro del ecosistema productivo local: “Somos una herramienta al servicio de las empresas, sus trabajadores y toda la cadena de valor, las actividades formativas y divulgativas dirigidas tanto a trabajadores como desempleados como a los propios empresarios y, algo que va en el ADN de la Cámara de Comercio y que surgieron para acompañar, facilitar y promover el comercio exterior”. Con estas palabras, Sánchez Rojas reforzó la idea de una Cámara concebida como instrumento de apoyo integral al tejido empresarial, con especial énfasis en la formación, la empleabilidad y la internacionalización.

Con una trayectoria iniciada en 1886, la Cámara de Comercio de Jerez ha acompañado la evolución del tejido productivo local, adaptándose a los cambios estructurales de la economía y ofreciendo servicios de apoyo, representación y dinamización empresarial. Este aniversario constituye, por tanto, una oportunidad para reconocer el camino recorrido y proyectar, con visión estratégica, los retos del futuro.

Actos institucionales: economía, empresa y cultura

El programa contempla tres grandes hitos institucionales:

El 22 de abril de 2026 tendrá lugar un acto de carácter económico-empresarial centrado en la actividad económica del territorio. La jornada incluirá un Foro Económico con personalidades de primer nivel, configurado como un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos presentes y futuros. Asimismo, se realizará un recorrido por el papel desempeñado por la Cámara en el impulso de la economía local, reforzando su función como agente vertebrador del ecosistema empresarial. En este se ha confirmado la presencia de Pablo Foncillas , reconocido divulgador, docente y conferenciante especializado en estrategia empresarial y el impacto de la transformación digital en el comercio y los negocios.

centrado en la actividad económica del territorio. La jornada incluirá un con personalidades de primer nivel, configurado como un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos presentes y futuros. Asimismo, se realizará un recorrido por el papel desempeñado por la Cámara en el impulso de la economía local, reforzando su función como agente vertebrador del ecosistema empresarial. En este se ha confirmado la presencia de , reconocido divulgador, docente y conferenciante especializado en estrategia empresarial y el impacto de la transformación digital en el comercio y los negocios. El 11 de junio de 2026 se celebrará un acto de carácter cultural , que pondrá el foco en la economía creativa como ámbito estratégico de desarrollo. La programación incluirá una mesa redonda, un panel de jóvenes expertos y un taller experiencial, subrayando la vinculación de la Cámara con la vida cultural y social de Jerez y su apuesta por sectores emergentes con alto potencial de crecimiento e innovación.

, que pondrá el foco en la economía creativa como ámbito estratégico de desarrollo. La programación incluirá una mesa redonda, un panel de jóvenes expertos y un taller experiencial, subrayando la vinculación de la Cámara con la y su apuesta por sectores emergentes con alto potencial de crecimiento e innovación. La conmemoración culminará, en fecha pendiente de confirmación, con la Gala del 140 Aniversario, acto principal de la efeméride. Este encuentro institucional y empresarial de alto impacto reunirá a representantes del ámbito económico, social e institucional, y servirá para reconocer públicamente a empresas por su trayectoria y su aportación al desarrollo económico y social de la ciudad.

Actividades conmemorativas: memoria, reconocimiento y proyección de futuro

El 140 aniversario se articula también a través de un conjunto de actividades conmemorativas orientadas a preservar la memoria institucional y reforzar la identidad corporativa.

Entre ellas destaca la organización de una exposición filatélica que recorrerá la historia de la Cámara a través de sellos vinculados a la actividad económica y comercial del territorio, ofreciendo una mirada singular al devenir empresarial de Jerez.

En paralelo, la institución impulsa la digitalización de su archivo histórico, con el objetivo de conservar y facilitar el acceso a su patrimonio documental. Esta iniciativa permitirá preservar la memoria institucional y poner en valor más de un siglo de actividad al servicio del tejido productivo.

Asimismo, se producirá un vídeo conmemorativo que repasará la evolución de la Cámara desde su fundación hasta la actualidad, destacando su contribución al desarrollo económico y su capacidad de adaptación ante los cambios del entorno.

Como parte de los reconocimientos previstos, la Cámara realizará visitas a empresas con 140 años o más de trayectoria, a las que hará una distinción conmemorativa en reconocimiento a su aportación sostenida al crecimiento económico y al progreso social de Jerez. En este sentido, el presidente hizo un llamamiento expreso: “Aquellas empresas con 140 años o más que se dirijan a nosotros y nos lo hagan saber porque queremos hacer un acto entrañable de reconocimiento y recalcar que tenemos tradición empresarial”.

140 años aportando valor

Con este programa, la Cámara de Comercio de Jerez reafirma su compromiso con la competitividad empresarial, la innovación y la cohesión económica y social del territorio. La conmemoración del 140 aniversario no solo representa un ejercicio de memoria histórica, sino también una declaración de futuro: continuar aportando valor a las empresas y a la ciudad desde la colaboración, la modernización y el liderazgo institucional