Los canadienses de The Black Halos revivirán en Jerez su aclamado 'The violent years'

La banda canadiense The Black Halos actuarán en Jerez para rememorar su disco 'The Violent Years'

Jerez/La sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera ofrece este fin de semana un cartel de lujo con la doble actuación de dos bandas aclamadas de los años 80 y 90: la norteamericana Warrior Soul y los canadienses The Black Halos.

El evento tendrá lugar este sábado 19 de octubre a partir de las 22:00 horas de la noche en la sede de la sala jerezana de la calle Porvenir. Las entradas tienen un coste de 25 euros anticipada (2,5 euros de gastos de gestión) y 30 euros en taquilla.

The Black Halos: 20 años de 'The Violent years'

Los canadienses The Black Halos iniciaron este viernes en Madrid una gira española de nueve fechas que recala este sábado en Jerez de la Frontera.

Los inicios de The Black Market Babies, como también son conocidos The Black Halos, comenzaron en el año 1994 en la ciudad de Vancouver en el underground de la escena punk.

Su aproximación ruidosa y gruñente al punk setentero pronto les hizo destacar en mitad de la marea grunge hasta llamar la atención del sello Sub Pop, que no tardó en firmarles tras presenciar una de sus incendiarias y electrificantes actuaciones. Pronto, estaban en la carretera compartiendo cartel con The Murder City Devils y no tardaron en actuar junto a bandas de la talla de The Damned, DOA, L7, The Offspring, Social Distortion y muchas otras.

Grabarían su debut homónimo con el legendario productor Jack Endino (Nirvana, Soundgarden), que contenía futuros clásicos como “Shooting Stars” y definía ese sonido rabioso que actualizaba el legado de los Dead Boys, New York Dolls, The Stooges, Hanoi Rocks y los Cramps.

Un año más tarde, grabarían el seminal ‘The Violent Years’, que les puso definitivamente en el mapa, uno de los discos de referencia del punk rock de la primera década del siglo XXI y hoy clásico de culto, que les vio colarse en la Mtv y en festivals y radios a ambos lados del Atlántico gracias al single “Some Things Never Fall”.

Tras la marcha de Rich Jones, actualmente uno de los pilares de la banda de Michael Monroe, el vocalista Billy Hopeless tiró de la banda hasta una irremediable separación. Parecía el adiós definitivo de uno de los combos punk definitivos de su generación.

Pero tras un acercamiento entre Hopeless y Jones en 2016 (con gira española incluida, donde siempre fueron referenciados gracias a la brecha que abrió para ellos en nuestro país el gran Kike Turmix), y reunirse sorpresivamente en 2019, la banda publicó su quinto álbum de estudio, ‘How The Darkness Doubled’ en noviembre de 2022, que supuso la vuelta al trabajo del equipo compositivo principal del grupo de Billy Hopeless y Rich Jones con el guitarrista original de la banda Jay Millette por primera vez desde 2001.

El bajista John Kerns (The Age Of Electric) y el batería Danni Action (ACIIDZ) completan la nueva y revigorizada formación.

Este 2024 supone el 20 aniversario de la formación de la banda, y piensan celebrarlo por todo lo alto reeditando sus dos primeros discos en ediciones de lujo en vinilo, además de celebrar el seminal ‘The Violent Years’ interpretándolo íntegramente en directo; primero, en el explosivo concierto ofrecido en el Azkena Rock Festival (con aparición de Michael Monroe incluida y homenaje doble a su santo y seña, Stiv Bators) y ahora con una gira en toda regla. Escondan a sus mujeres e hijas. Como decía Turmix “all punk must rock, all rock must punk”.

¡Los Black Halos están de vuelta!

La banda norteamericana Warrior Soul

Warrior Soul rinde homenaje a su disco más icónico 'Space Age Playboys'

Warrior Soul es una banda norteamericana formada en 1987 en la ciudad de Nueva York por el carismático Kory Clarke.

Kory dejó atrás su Detroit natal para fundar el grupo como compositor, productor, baterista y cantante. Durante su trayectoria, Warrior Soul se ha consolidado como una fromación Hard Rock que incorpora elementos del Soul, el Glam y el Punk Rock. Han editado 15 LPs hasta la fecha, el último 'Out on Bail' en 2022

Con Clarke, que como frontman fue uno de los mejores de su época, se conviertieron en una auténtica ametralladora de rock and roll en los noventa, cuando la banda tuvo su momento más álgido tras debutar con fuerza en 1990 con 'Last Decade Dead Century'

La trayectoria de Clarke le coloca como uno de los músicos más influyentes de su escena. Ahora están de gira en el 30 dniversario de la pulicación de su álbum 'The Space Age Playboy' en 1994.