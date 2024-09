Así Canta Jerez en Navidad volverá a sacar disco cinco años después

Después de cinco años sin pasar por el estudio, 'Así Canta Jerez en Navidad' volverá a grabar un disco. El grupo de villancicos que lidera Luis de Periquín lo ha anunciado a través de las redes sociales, dando a conocer incluso la portada que llevara este nuevo trabajo, una portada diseñada por uno de los miembros del mismo, Curro Vacas. En ella se representa a un niño con una guitarra con la cruz de Santiago y a su lado se puede ver una zambomba y una pandereta, un reflejo de esa Navidad que muchos añoran.

En principio, tal y como ha reconocido Luis de Periquín, "la idea es que el disco cuente con 17 temas como máximo, de momento tenemos varios preparados, en concreto 12, pero me gustaría que fuesen algunos más", explica el artista.

Dentro de 'La estrella', como se va a titular este tercer compacto aludiendo a uno de los temas nuevos de esta Navidad de 2024, encontraremos algunos de los temas que ya tienen cierto recorrido, pues se han ido estrenando a lo largo de estos últimos cinco años en los que no ha habido disco, pero que ahora por primera vez pasan por el estudio, en ocasiones remasterizados directamente de algunos de sus conciertos, actuaciones o singles y otros grabados en estudio.

Portada del que será tercer disco de 'Así Canta Jerez en Navidad'

Así, entre los ya conocidos están 'El Nazareno'; 'Tu diciembre santo', 'Tengo pestiños y dulces', 'La flor de Judea' o 'La Pava', por citar a algunos. También encontramos nuevas versiones, como 'Ea, la ea', grabado en el primer compacto por Felipa del Moreno y que ahora lleva la voz de Manuel de Cantarote. Como es normal, habrá novedades y estrenos como 'La estrella', que será uno de los singles que lancen a partir de octubre el grupo como viene siendo habitual, o 'Arsa que toma', un villancico muy dinámico que aglutina en un mismo formato compases de tangos, bulerías y seguiriyas.

El nuevo trabajo tiene previsto ver la luz oficialmente a mediados del próximo mes de noviembre, coincidiendo con el inicio de la gira del grupo, que este año ha cerrado nuevamente numerosas actuaciones por todo el territorio nacional. Exactamente, serán 37 los conciertos que llevará a cabo este año 'Así Canta Jerez en Navidad', desde el 16 de noviembre, fecha del primero, hasta el 3 de enero, con el que cerrarán el cupo. En medio, un recorrido por ciudades como Mérida, Madrid, Barcelona, Bilbao, Badajoz, Alicante, Huelva, Granada o Sevilla, entre otras muchas.

Dentro de ese calendario estará Jerez. El grupo tiene previsto realizar tres funciones en el Teatro Villamarta, cuyas entradas se agotaron en apenas dos horas el pasado mes de agosto. Luis de Periquín relata esta circunstancia "con mucho respeto pero a la vez con mucha alegría, que se acaben las entradas en dos horas es algo increíble. La pena fueron las cosas y el calor que pasaron muchas personas, que me consta", asegura.

"La gente me pide que hagamos una cuarta función en el Villamarta, pero no depende de nosotros, la hemos pedido, pero ni siquiera nos han contestado" — Luis de Periquín

Sin embargo, el jerezano no oculta su descontento con la situación que le toca vivir en Jerez. "Nosotros pedimos este año hacer tres funciones a mediados de semana y antes del puente para que, sobre todo a las primeras, pudiera ir gente de Jerez. El problema es que se han acabado las entradas y la gente no para de preguntarme a diario por qué no ampliamos un día más. Desde aquí me gustaría aclarar que no es una cuestión nuestra, porque le hemos pedido al Villamarta poner un día más, el martes 3, pero ni siquieran nos han contestado. Si te digo la verdad, no tengo entradas ni para nuestra propia familia".

Por esta razón, "quiero pedir disculpas al pueblo de Jerez, porque no es es algo que dependa de nosotros. De hecho, para el año que viene ya hemos solicitado, tanto al Villamarta como al Ayuntamiento, seis días, me da igual el día que sea, pero es que la gente me para por la calle y me muestra su descontento. Ya no es por dinero ni nada de eso, sino por el público público".

Otra imagen de la grabación del nuevo villancico de 'Así Canta Jerez en Navidad'

Nuevas voces para este año

Como cada año desde 2019, cuando el grupo comenzó a fraguar su andadura oficial, 'Así Canta Jerez en Navidad' incorpora nuevas voces a su elenco. Si en las últimas Navidades hemos descubierto voces como La Junkerita, Antonia Pantoja, Sandra y Fanía Zarzana, Ana Parrilla, Manuela Fernández, La Junkera, Rocío Valencia, Dolores de Perikín o Pilar del Remendao, por no hablar de Manuela de Periquín, una de las piezas fundamentales del grupo, en este 2024 se incorporan dos nuevos metales, los de Samara y Gema Carrasco. "Este año creo que va a ser un año importante, porque tenemos a un equipo muy consolidado y las voces están muy coordinadas, eso es una ventaja".

El tercer disco del grupo

'Así Canta Jerez en Navidad' ha publicado hasta el momento dos discos, el primero en 2017 y que sirvió como carta de presentación, entrando como un auténtico torbellino entre el público. En él, contaron con las colaboraciones de Jesús Méndez y el guitarrista José Carlos Gómez, además de Lela Soto, Felipa del Moreno y Juan de la Morena, entonces miembros del elenco. Doce temas compusieron este primer compacto, que se remataba, al estilo de aquella histórica serie de 'Así Canta Nuestra Tierra en Navidad', con un fin de fiesta por bulerías.

Dos años después, en 2019, editaron un segundo trabajo, titulado #25, por aquello de estar compuesto por este número de integrantes y en alusión al tema de Manuel Fernández Molina 'Parrilla de Jerez'. Nueve fueron los villancicos que conformaron este segundo compacto, entre ellos algunos de los que más han calado en el público, caso de La Samaritana, 'Tran, Tran', 'Por montes y dunas' o 'La Bordada'.

Hace dos años, en 2022, el grupo anunció la publicación de un nuevo compacto, un proyecto que finalmente no se llevó a cabo por falta de tiempo, debido a la apretada agenda de trabajo de la formación, pues según ha reconocido Luis de Periquín "ese año nos pasamos, cogíamos las fechas tal y como salían, y al final fue muy duro".