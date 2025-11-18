Así es la capilla ardiente de Álvaro Domecq en Jerez

La capilla ardiente de Álvaro Domecq ha sido instalada en su propio domicilio en San Joaquín a petición de la familia. A lo largo de la mañana y primera hora de la tarde, son muchas las personas que han pasado por la que fuera su vivienda.

Capilla ardiente de Álvaro Domecq.

El féretro se encuentra en una de las estancias de la casa presidido por una corona de flores en la que puede leerse 'Sagrado Corazón de Jesús en vos confío'. El simpecado de la Hermandad del Rocío, la virgen de Amor y Sacrificio y numerosos recuerdos de su trayectoria pueden verse también en la capilla ardiente.

La misa funeral está prevista que se celebre este miércoles, a las 11 horas, en la Catedral de Jerez.