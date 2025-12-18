La Casa de Extremadura de Jerez dona juguetes a Cruz Roja

Colabora así en la campaña a favor de infancia en situación de vulnerabilidad de la ONG

Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar

Una imagen de la donación por parte de la Casa de Extremadura.
Una imagen de la donación por parte de la Casa de Extremadura.

La Casa de Extremadura de Jerez ha hecho entrega, durante la mañana de este jueves, en la sede de Cruz Roja, de juguetes para niños necesitados, colaborando así con la campaña a favor de infancia en situación de vulnerabilidad social, organizada por esta ONG.

