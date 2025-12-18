La Casa de Extremadura de Jerez dona juguetes a Cruz Roja
Colabora así en la campaña a favor de infancia en situación de vulnerabilidad de la ONG
Imágenes del almuerzo navideño de Cruz Roja Jerez y Hacedores Cádiz para personas sin hogar
La Casa de Extremadura de Jerez ha hecho entrega, durante la mañana de este jueves, en la sede de Cruz Roja, de juguetes para niños necesitados, colaborando así con la campaña a favor de infancia en situación de vulnerabilidad social, organizada por esta ONG.
