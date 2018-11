Mamen Sánchez: "Siempre intento vender los valores positivos de la ciudad"

Tras las preguntas de los periodistas, la alcaldesa Mamen Sánchez se ha referido este miércoles al reportaje que España Directo emitió sobre el centro histórico de Jerez titulado 'Joya abandonada'. A juicio de la regidora, "los reportajes que se hacen ponen la cámara donde quieren ponerla. Son libres y no me voy a meter". Aun así Sánchez ha destacado que prefiere quedarse "con el resultado con las personas que han venido del Foro América-España, que le ha parecido una ciudad maravillosa".

Incluso, la alcaldesa ha desvelado que hay ex ministras "que no son del PSOE precisamente" que la han felicitado "por lo limpia que estaba la ciudad. Yo le dije que era un punto débil. Y ella me dijo, '¿perdona?, tú no has estado en el centro de Madrid, Zaragoza o Barcelona'...". No obstante, Sánchez ha reconocido que les trasladó que "es un tema que tenemos que mejorar mucho".

En este sentido, la alcaldesa ha hecho hincapié en que "siempre intento, porque nos interesa a todos, vender los valores positivos de la ciudad y hacer frente a los puntos negativos que haya". "Nosotros tenemos que intentar arreglarlo y tenemos una clara nuestra apuesta decidida por el centro de la ciudad, como estáis viendo y vais a ver".