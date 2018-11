Lo que España vio de Jerez (y lo que no vio)

El programa España Directo ha emitido esta misma semana un reportaje dedicado a la ciudad. Bajo el título de ‘Joya abandonada’, la cadena de televisión ha mostrado el lado más oscuro del casco histórico. “Fue declarado hace casi 40 años Bien de Interés Histórico Cultural pero a pesar de esas luces el centro histórico de Jerez también oculta otras sombras”, destaca el reportaje. Se trata de una emisión que rondó los 900.000 espectadores y en la que se pudo ver el estado ruinoso de buena parte centro histórico de la ciudad.

El presidente vecinal Alejandro González, de la asociación de vecinos del centro histórico, muestra el foco de infección que suponen para vecinos y turistas las viviendas abandonadas, que se convierten además en el refugio de colonias de gatos. Lamenta igualmente que casas históricas y edificios catalogados están abandonados a su suerte y que los puntales oxidados formen parte, desde hace años, de esta área de Jerez. “En la zona de intramuros podrían vivir 13.000 habitantes pero según el censo del año pasado sólo viven 800”, explica González ante las cámaras de Televisión Española.

También habla Manuel, uno de los vecinos afectados, ya que lleva alrededor de 60 años viviendo en el casco histórico. Las vistas desde la azotea de su casa son desoladoras desde hace años. El abandono de muchos inmuebles provoca que deba tener las puertas de su vivienda siempre cerradas y que necesite buscar alternativas para que las ratas y serpientes no lleguen a su vivienda a través de los cables.

Por su parte la presidenta de Acoje, Nela García, se hace eco en España Directo de la falta de seguridad en el centro de la ciudad. Muestra para ello algunos de los comercios que han sufrido robos. Habla de miedo e inseguridad y reconoce la “desazón” de los comerciantes al no saber “qué nos vamos a encontrar por la mañana”.

Los testimonios que ha recogido España Directo este pasado lunes son el motivo por el que la asociación del centro histórico ha convocado una manifestación para el próximo 22 de noviembre. Una protesta que también están difundiendo desde el colectivo vecinal en redes sociales. Recientemente, incluso, lamentaron que a principios de mes “se desplomó el bajo de un balcón en la plaza Plateros. Hubo suerte por partida doble: porque no cayera sobre alguna de las personas que a esa hora llenaban las terrazas de la plaza y porque el local que se encuentra bajo el balcón, antes farmacia, no se haya transformado aún en otro bar”. A través de Facebook, la asociación del centro histórico denunció, además, que “si eso ocurre en la zona que está bien, por llamarla de alguna forma, de intramuros, ¿qué no ocurre o podrá ocurrir en la zona cero del abandono?”.

Así las cosas, desde la asociación animan a la ciudadanía a acudir a la manifestación del día 22 ya que “viendo la actitud pasiva históricamente de la Administración, existe una doble certeza: los derrumbes se van a seguir produciendo y es cuestión de suerte y tiempo que uno de esos derrumbes provoquen desgracias humanas”.

Con un simple paseo por la zona se puede comprobar que las denuncias son ciertas y que pasear por el casco histórico, según que calles, puede dar incluso miedo. Ante este panorama, ¿qué se está haciendo desde el Ayuntamiento? A continuación un resumen de las principales actuaciones:

Zonas degradadas

Ya ha finalizado la reordenación de la plaza de Belén, con una inversión en torno a un millón de euros. Además, en octubre se aprobó la primera fase de la reordenación y urbanización del entorno de la iglesia de San Juan de los Caballeros. Por último, se ha solicitado una subvención de fondos ITI para la intervención del Eje del Arroyo.

Equipamientos culturales

En julio se dio a conocer el proyecto por parte de la Junta de Andalucía del Museo del Flamenco de Andalucía y Lola Flores, con una inversión de 9,5 millones de euros que se financiará con fondos de la Inversión Territorial Integrada y con presupuesto de la Consejería de Cultura. El centro, que se ubicará en el entorno de la plaza de Belén, tiene como objetivo difundir este "arte Patrimonio de la Humanidad en todas sus dimensiones". Paralelamente, se está trabajando en el Museo dedicado a la figura de Lola Flores.

En 2016 se llevó a cabo una actuación de consolidación estructural en la parte sin rehabilitar del Palacio de Villapanés y en la parte rehabilitada, el Ayuntamiento y la Fundación San Pablo Andalucía CEU, están colaborando para potenciar la oferta educativa y cultural.

Por otra parte, el Ayuntamiento está ultimando la adjudicación de dos proyectos que se van a llevar a cabo en los Claustros de Santo Domingo. Ambas actuaciones son, por un lado, las obras de ejecución de escaleras de evacuación de la primera planta que permitirán hacerla visitable, y por otro, la rehabilitación de la Capilla de Ribadeneira para habilitarla como acceso principal. La inversión prevista es de 500.000 euros.

Hay que recordar que el gobierno local ha anunciado otras actuaciones de mejora en los Museo de la Atalaya; reordenación de plaza de San Lucas y plaza del Mercado, Palacio de Riquelme; Callejón de los Bolos; Cine Astoria; Torre del Homenaje del Alcázar, y Tabanco del Duque.

Actuaciones en el viario público

El gobierno municipal ha diseñado también un Plan de Movilidad del Centro Histórico “al objeto de planificar y reordenar la actual estructura viaria del ámbito”. El Plan propone, principalmente, “planificar de forma racional y ordenada la movilidad en el centro histórico, dando prioridad al peatón mediante la implantación de una red peatonal y racionalizando el uso de vehículo privado”. Fruto de este plan ha sido la peatonalización de la plaza de las Angustias y el proyecto de regeneración del pavimento previsto en el eje de las calles Corredera, plaza Esteve, Santa María y Cerrón, así como el proyecto de peatonalización la plaza Vargas y de las calles Latorre, Pozuelo y Amargura.