"Sumar es la única candidatura que defiende los intereses de la mayoría"

El candidato de Sumar a las elecciones europeas y coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha pedido el voto para Sumar porque, a su juicio, es el voto que supone la “defensa de los intereses de la mayoría”. Estas afirmaciones han sido apuntadas durante una concentración de sanitarios a la puerta del centro de salud de La Milagrosa para protestar contra los recortes en sanidad.

El representante de esta formación, la situación que atraviesa la sanidad andaluza “es “un auténtico atropello, y lo peor es que ese es el modelo que quiere trasladar el Partido Popular desde Europa al resto de países como España”. Por ello advirtió de que “tenemos que impedir que ese modelo de privatización de los servicios públicos pueda llegar a Europa y necesitamos que Sumar saque unos buenos resultados el próximo 9 de junio para parar estas políticas a nivel europeo”.

Para el también dirigente provincial de IU Cádiz, la situación de los centros sanitarios es “totalmente lamentable, no hay plan de verano, no van a sustituir a los profesionales, van a volver a cerrar centros de salud en nuestra provincia, especialmente en las zonas rurales, y al Gobierno de Juanma Moreno le ha sobrado este año 4.000 millones de euros de dinero público que no ha gastado en la sanidad pública de los andaluces”.