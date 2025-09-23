El Clúster Turístico Destino Jerez entrega sus premios a los hermanos José y Agustín García Lázaro y la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado

El Clúster Turístico Destino Jerez ha celebrado el acto de entrega de sus premios anuales, que reconocen a personas e instituciones cuya labor contribuye a preservar y proyectar el patrimonio ecuestre, rural y cultural de la ciudad. En esta edición, los premios han recaído en la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado y en los hermanos Agustín y José García Lázaro, dos referentes que representan la unión entre tradición, identidad y desarrollo turístico sostenible. El acto de entrega ha tenido lugar en la Cartuja de Jerez, tras la celebración de la asamblea anual del Clúster.

La Yeguada Cartuja Hierro del Bocado ha sido distinguida por su papel esencial en la conservación del caballo de estirpe cartujana, uno de los linajes más puros del Pura Raza Española. "Esta institución no solo es un baluarte genético de incalculable valor, sino también un auténtico icono turístico internacional que ofrece visitas, espectáculos y experiencias únicas en un entorno de extraordinaria belleza junto al Monasterio de la Cartuja. Su actividad dinamiza la oferta turística de Jerez y contribuye activamente a reforzar su imagen como capital mundial del caballo", destaca el jurado.

La consejera delegada de la Yeguada, Judit Anda Ugarte, ha subrayado en su discurso que es el primer premio que reciben del sector turístico, ya que habitualmente los reciben por su relevancia en el mundo ecuestre. Este reconocimiento, ha añadido, les anima a seguir aportando valor turístico a Jerez y a toda la provincia.

Por su parte, José y Agustín García Lázaro, investigadores, divulgadores y defensores del territorio, han sido premiados "por su extraordinaria labor en la promoción del Jerez rural y del entorno de la Cartuja, y por su compromiso inquebrantable con un modelo de ciudad sostenible en lo patrimonial y cultural. A través de publicaciones, rutas, investigaciones y acciones divulgativas, los hermanos García Lázaro han ayudado a revalorizar espacios, paisajes y elementos históricos que forman parte del alma jerezana, proponiendo una visión integradora que une pasado y futuro, patrimonio y participación ciudadana", resalta el jurado.

Al recibir el galardón, Agustín García Lázaro ha resaltado que, aunque no nacieron en Jerez, se enamoraron enseguida de la ciudad, y llevan más de medio siglo contribuyendo a difundir su patrimonio.

“Estos premios son un homenaje a quienes transforman el conocimiento, la tradición y el amor por Jerez en una herramienta de futuro para el desarrollo turístico, sostenible y con alma”, destacó Antonio Mariscal, presidente del Clúster.

El acto ha reunido a representantes institucionales, entidades culturales, profesionales del sector ecuestre y del turismo. En el discurso de clausura, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha resaltado los valores de los premiados por su contribución al desarrollo turístico de la ciudad a través del patrimonio histórico, y ha resaltado que el equipo de gobierno trabaja para generar nuevas oportunidades de futuro, como las candidaturas a la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026 y a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.