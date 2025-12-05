El Colegio de Médicos insta a la vacunación masiva contra la gripe

El Colegio de Médicos de Cádiz hace un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad de la población ante la evolución que pueda seguir la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en las próximas semanas.

Sin embargo, la institución médica incide en la importancia de la vacunación frente a la gripe y la COVID-19 de la población en general y en mayor grado de los grupos diana que presenten mayor riesgo de complicaciones y de cuadros graves así como de las personas que conviven con ellas, de embarazadas, personas mayores de 60 años y del personal sanitario y sociosanitario. Frente a la gripe es también recomendable la vacunación de la población infantil comprendida entre los 6 y los 59 meses.

En el escenario actual resulta especialmente necesario adoptar las esenciales medidas de uso sistemático de mascarillas por parte de personas que presenten síntomas, valorando en particular el riesgo añadido de contacto y contagio a personas especialmente vulnerables, inmunodeprimidas y con patologías de base. Ante un escenario que puede ser cambiante, el Colegio de Médicos insta a la población a seguir exhaustivamente las recomendaciones que las autoridades sanitarias determinen en cada contexto.

El Colegio de Médicos recomienda extremar las medidas de higiene respiratoria y de manos y llama a la población a seguir las pautas de salud que partan únicamente de fuentes autorizadas.

La institución recuerda que ya está abierta la campaña 2025-2026 de prevención de la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial (VRS) para menores de 6 meses. El VRS es la causa más frecuente de bronquiolitis y provoca el 70% de los ingresos hospitalarios de lactantes, con especial incidencia en los meses de otoño y de inverno.

Ante el aumento de contagios por la gripe, la Junta de Andalucía también está enviando una comunicación a las familias con niños escolarizados informando de la importancia de la vacuna para controlar los casos: "La epidemia de gripe de esta temporada se está adelantando entre 4 y 7 semanas con respecto a años anteriores, siendo el virus H3N2 el responsable del aumento registrado en las últimas semanas".