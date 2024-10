Ya se puede comprar el calendario de 'No me abandones'

Presentación del calendario 'No me abandones'.

Ya está disponible el calendario 2025 de la Protectora 'No me abandones'. Una iniciativa que se presentó el pasado viernes en el Hipotels Sherry Park de Jerez y a cuyo acto acudió numeroso público, dispuesto a compartir con la organización 20 años de calendario. De hecho, durante la velada se vendieron los 500 ejemplares disponibles para ese día, de los 3.250 que se han elaborado en total. Hay que destacar que la presentación estuvo amenizada de forma altruista por la Coral Mateo de Bascio.

Uno de los meses del calendario.

"Hace 20 años que empezamos con esta idea importante que nos está permitiendo mantener en gran parte el refugio. Creemos además que es una propuesta impactante, que de alguna manera es un guiño y un homenaje al primer calendario que hicimos. Ha quedado precioso y tiene un mensaje, un motivo muy para seguir soñando que ojalá no hubiera perros abandonados. Sin embargo, cada vez hay más perros que son abandonados y menos voluntarios y nos cuesta más mantener con la calidad que nos gusta nuestra protectora", apunta la presidenta de 'No me abandones', Fátima González.

Este año, el calendario está dedicado al cine y a '20 años de película'. Realizado en blanco y negro en homenaje al primero que se hizo, cada mes un perro o gato interpreta un clásico del cine.

Desde 'No me abandones' recuerdan que más de mil perros son abandonados anualmente en la provincia de Cádiz. "Peludos que, repentinamente, se encuentran desamparados y necesitan la ayuda de protectoras como la nuestra. Pero nuestro refugio es un lugar de paso donde recuperarse. Su último destino y nuestro principal fin es que encuentren un hogar. Cuando adoptas un peludo no solo le das una segunda oportunidad. Su capacidad de agradecimiento llenará de felicidad tu día a día, ya que generaréis un vínculo de amor mutuo e incondicional que durará el resto de su vida".