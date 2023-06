La computación cuántica llega a Jerez. Por primera vez, la ciudad acogerá un encuentro sobre programación cuántica con charlas, talleres, y sesiones de preguntas y respuestas. El evento 'Quantum Computing: from Zero to Hero' se organiza en el contexto de la iniciativa 'WATA Academy', una serie de encuentros periódicos organizados por WATA Factory, de forma totalmente gratuita para sus asistentes.

Eliezer López, impulsor de esta iniciativa, afirma que “Jerez tiene una riqueza tecnológica tremenda que debe ser potenciada. Con eventos como éste, traemos a la ciudad a los mejores expertos y expertas de cada área tecnológica, nos hacemos cargo de sus gastos, y organizamos charlas y talleres gratuitos para la ciudadanía como parte de nuestro compromiso social”.

Por otro lado, Paco Martín, técnico senior en los laboratorios de IBM Quantum en Nueva York, y quién impartirá las ponencias y los talleres sobre programación cuántica, reconoce que nuestra tierra cuenta con una “comunidad técnica exquisita en todos los aspectos”, y anima a la gente más inquieta, a aquéllos a quienes les gusta aprender conceptos nuevos y cacharrear constantemente, a que asistan al evento y se empapen de esta nueva tendencia de la computación cuántica.

La consultora estratégica global McKinsey estima que la computación cuántica generará en los próximos años un mercado de un billón de dólares, y se espera que la computación cuántica se convierta en la base de una de las próximas revoluciones tecnológicas.

El evento 'Quantum Computing: from Zero to Hero' ofrece plazas limitadas hasta completar el aforo, con posibilidad de lista de espera.