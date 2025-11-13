El Concurso Escolar de Flamenco del viernes 14 pasa a celebrarse en los Claustros de Santo Domingo

Ante las previsiones de lluvia anunciadas para la jornada del viernes 14 de noviembre, desde la Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, se informa que la celebración de la primera edición del Concurso Escolar de Flamenco organizado por el Colegio San Juan Bosco, de las Salesianas, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, ha decidido implementar cambios en la programación prevista para ese día.

De este modo, la actividad matinal, que consistía en una fiesta escolar programada para las 12:00 horas, en la Plaza Belén ha sido suspendida.

No obstante, el Concurso de Flamenco anunciado para las 17:00 horas, se celebrará, a la misma hora, pero en los Claustros de Santo Domingo, lamentando las molestias que estas modificaciones puedan ocasionar.